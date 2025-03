La doar 12 ani, fiica lui Tily Niculae a suferit un AVC. Iadul prin care a trecut actrița: ”A fost una dintre cele mai dure experiențe”

Tily Niculae și-a deschis sufletul și a vorbit despre cea mai grea perioadă din viața ei. Deși ne-a obișnuit cu discreția în ceea ce privește viața personală, actrița a povestit un episod de care toată familia a fost marcată: momentul în care fetița ei a suferit un atac vascular cerebral (AVC). Iată ce a spus!

Tily Niculae este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste din țara noastră. Șatena s-a bucurat de succes încă din perioada adolescenței, dar a decis să se retragă pentru a se concentra pe viața personală, iar acum are o familie minunată.

Viața actriței avea să se schimbe complet neașteptat atunci când fetița acesteia, în vârstă de doar 12 ani, a suferit un AVC. Întreaga familie a fost în stare de șoc, iar Tily a trăit cele mai negre momente din viața ei.

Acum, după ce totul a trecut, actrița și-a deschis sufletul și a vorbit despre cum a reușit să gestioneze această situație dificilă pentru o mamă. Tily mărturisește că acele momente dureroase și-au lăsat amprenta și asupra corpului, nu doar a psihicului ei. Se pare că, aceasta a slăbit 10 kilograme din cauza problemelor pe care fetița ei le-a avut.

„Am trecut printr-un episod foarte dur, cred că a fost una dintre cele mai dure experiențe din viața noastră. Dar, faptul că eu am știut să fiu acolo pentru fiecare membru al familiei noastre, consider că ne-a făcut să trecem peste acest moment și că toate lucrurile sunt favorabile. Gândirea pozitivă și felul în care expui problema și cum schimbi percepția ajută foarte mult la ceea ce trăiesc membrii familiei. M-a costat pe mine 10 kilograme, dar, important este că toată lumea este bine”, a declarat Tily Niculae pentru spynews.ro .

Tily Niculae a mărturisit că, deși a trecut printr-un moment dificil legat de fiica sa, a încercat să nu îi schimbe stilul de viață. Medicii au avertizat că situația s-ar putea repeta, însă actrița consideră că fiecare om are parte de protecție divină și că totul se întâmplă cu un scop.

„Eu am cedat după, după ce mi-am făcut datoria. Nu mi-am dorit să îi schimb fiicei mele stilul de viață. Chiar dacă a fost un episod izolat atunci, doctorii ne-au spus că dacă s-a întâmplat o dată, nu înseamnă că nu se poate repeta și a doua, și a treia, și așa mai departe. Însă, eu consider că fiecare ființă umană care vine pe pământ are niște îngeri pe umăr și cred că lucrurile se întâmplă cu un scop”, a mai spus actrița.