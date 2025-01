Al treilea doliu pentru Tily Niculae, într-un singur an. A mai pierdut o ființă dragă

Tuly Niculae este în doliu. Actrița din serialul ”La bloc” trece prin momente delicate după moartea unui bun prieten. Necazurile se țin lanț de ea, acesta fiind a treia persoană dragă pe care o pierde într-un singur an.

În cadrul unei postări pe social media, Tily Niculae s-a destăinuit urmăritorilor săi despre suferința prin care trece de câteva zile. Pe parcursul unui singur an, actrița a pierdut trei prieteni dragi, perioade extrem de complicate. Tristețea și suferința și-au pus amprenta și asupra familiei sale. Sofia, fetița ei, a fost cea care i-a fost alături și a încercat – așa cum a putut – să îi mai aline din durere.

„Am avut două zile foarte grele. Mi-a murit un alt prieten. Al treilea. Pe parcursul unui an s-au stins trei prieteni buni. Te-ai dus prea repede. Ai lăsat un gol imens… Atât de tare m-a afectat moartea ta încât la cimitir nu am mai putut să fiu aproape de A. Și am plecat acasă!

Când am ajuns, mi-a deschis ușa Sofia. M-a văzut cât de tristă eram și m-a ținut în brațe. Ba chiar a dormit singură. Nu face asta niciodată de când Popescu nu este în casă. Mereu vine și doarme cu mine. Dar de data acesta mi-a zis să mă lase să dorm singură”, este o parte din mesajul scris de Tily Niculae, pe Instagram.