Cine l-a sunat pe Sebastian Popescu în 2024 și i-a spus să îl voteze pe CG: „Dorește relații de prietenie cu Fed. Rusă” – Dan Diaconescu DIRECT

Sebastian Constantin Popescu, medic veterinar și candidat la funcția de președinte al României, a dezvăluit ce discuție a avut cu un student din Abkhazia despre alegerile din România. Iată ce a mărturisit în cea mai nouă ediție a emisiunii lui Dan Diaconescu!

Sebastian Popescu: Haideți să vă mai dau o bombă. Cred că a doua zi, dar este pe telefonul pe live, am primit, am fost contactat de un tânăr student din Abkhazia.

Dan Diaconescu: Abkhazia a fost Republica Sovietică.

Sebastian Popescu: Acum este o regiune separatistă. Din 2008, după ce a intervenit Rusia militar în Georgia. Era practic un teritoriu al Georgiei, a intervenit Rusia, că nu știu ce divergență a avut acolo, și Abkhazia și Oseția de Sud au fost luate sub tutelă și le-au dat oarecum regiuni autonome. Acel tânăr mi-a scris… (…)

Dan Diaconescu: Pe 25 să zicem, da?

Sebastian Popescu: Pe 25, seara, am primit pe WhatsApp, în engleză, bineînțeles, am purtat dialogul cu acest tânăr. Mi-a spus cine este, că este student la istorie și că este interesat de alegerile din România. M-a întrebat dacă sunt Sebastian Popescu, candidat la alegerile prezidențiale, verifica informația, să vadă dacă a ajuns unde trebuie. Fac precizarea că numărul meu de telefon este public de când am fondat Partidul Noua Românie, deci poate fi găsit de oricine, nu este niciun fel de secret.

I-am spus că da, eu sunt, m-a întrebat de rezultat, se făcea că nu știe oarecum, avea o tehnică de dialog și eu m-am făcut că plouă în anumite privințe.

Discuția dintre Sebastian Popescu și studentul din Abkhazia

Sebastian Popescu: M-a întrebat de rezultat, ce am făcut, i-am spus ce am făcut și așa mai departe. Și mă întreabă: „Și pe cine susțineți în turul 2?”. Și am spus: „Pe cine ați dori să susțin în turul 2?”. N-am răspuns „X” sau „Y”, am întrebat cu altă întrebare. Surprinzător, știți ce mi-a zis? „Păi aș dori să-l susțineți pe domnul Georgescu”. „Serios? Dar de ce să-l susțin? Care ar fi argumentele?” Și a început el să-mi spună mai multe lucruri, repet, conversația încă este salvată pe WhatsApp și vă pot pune la dispoziție fără niciun fel de problemă, în premieră, n-am arătat-o niciunui jurnalist sau televiziune.

Și a zis: „Păi pentru că dorește relații de prietenie cu Federația Rusă, că nu dorește extinderea NATO și așa mai departe”. Și am zis: „Știți, dar și eu sunt pentru relații normale de prietenie cu toate țările, nu doar cu Federația Rusă, că nu sunt nebun să mă pun rău cu o țară. De ce să mă pun rău cu o țară? Când pot să mă pun bine, dar să ne respectăm reciproc, tratate internaționale, granițe și așa mai departe, drepturi”. Și tot insista. Și am spus: „Dar dacă eu fac lucrul acesta, îl susțin pe domnul Georgescu, de ce aș face-o? Cu ce scop?”. „Păi, o să-ți fie bine la următoarele alegeri”.

Dan Diaconescu: Adică la astea, devin acum, mai.

Sebastian Popescu: Nu, acum m-am prins. Care erau următoarele alegeri atunci? Parlamentare.

Dan Diaconescu: A, peste săptămână parlamentare, da.

Sebastian Popescu: Nu m-am prins atunci, că eram foarte supărat de rezultat. Nu m-am prins, vă spun sincer. Ulterior mi-a picat fisa. Și chiar a zis ceva de genul că o să fie mai bine la următoarele alegeri parlamentare și mai departe.

