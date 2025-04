Din ce partid a făcut parte Călin Georgescu după ce și-a încheiat socotelile cu AUR. Iosefina Pascal, dezvăluiri la Dan Diaconescu Direct

În cea mai nouă ediție a emisiunii lui Dan Diaconescu a fost prezentă jurnalista Iosefina Pascal. Aceasta a adus în atenția publicului mai multe subiecte de interes, dar a vorbit, printre altele, și despre Călin Georgescu și partidul din care acesta a făcut parte, după ce și-a încheiat socotelile cu cei de la AUR.

În cadrul ediției din data de 31 martie a emisiunii Dan Diaconescu Direct rolul de invitat a fost jucat de jurnalista Iosefina Pascal. Acesta a făcut mai multe dezvăluiri despre Călin Georgescu și activitatea sa politică de până acum. Ce mărturisiri interesante a făcut jurnalista?

În contextul controversat al alegerilor și al valurilor de proporții pe care le-a făcut Călin Georgescu, jurnalista Iosefina Pascal a făcut noi dezvăluiri. Puțini sunt cei care știu că acesta a făcut parte dintr-un partid, după ce s-a despărțit de AUR. Se pare că ar fi vorba despre un partid axat fix pe aceeași idee pe care și-a construit și el programul „Apă, hrană, energie”.

„Iosefina Pascal: De altfel, uite, îți dau o premieră, nu știu dacă știe lumea, am aflat și eu recent asta și am fost plăcut impresionată. Călin Georgescu a fost într-un partid, și nu mă refer la AUR, că el nu a fost membru AUR, a fost președinte de onoare, dacă ții minte, la AUR… Dar înainte de… Nu, după asta a fost într-un partid Călin Georgescu. Un partid axat fix pe ceea ce și-a construit el programul: apă, hrană, energie. Dar nu la nivel de slogan, ci oameni care chiar se ocupă de producția de hrană, apă și bunăstare, viață pentru români. Adică un partid al unor antreprenori. Nu știu ce s-a întâmplat mai departe. Repet, eu nu l-am cunoscut niciodată pe domnul Georgescu, dar am aflat această chestiune și am văzut… Mi s-a părut interesant.

Și da, eu cred că există. Uite, în Olanda a pornit un partid, Partidul Fermierilor, chiar așa se numește, care a apărut în urma protestelor acelea uriașe din Olanda, care au avut la bază nemulțumirea fermierilor olandezi cu privire la măsurile acelea de restricție a activității lor, din cauza acelor condiții foarte dure și chiar penibile cu reducerea emisiilor de carbon. În esență, ajunseseră la asemenea nivel de disperare încât voiau să pună taxă și pe pârțul vacii. Era o glumă atunci, dar acum e realitate, da? Că pârțurile vacilor poluează. Deci s-a născut un partid care a luat un procent destul de mare din câte țin minte, 11 și ceva la sută. Deci un partid format de niște protestatari care, într-adevăr, erau fermieri la bază. Cam așa am înțeles că era…

DD: Cam așa era și ăsta a lui Georgescu? Și a plecat de la ei sau știi de ce?

Iosefina Pascal: Nu știu mai departe. Am înțeles că a plecat, da, că acum e independent, dar probabil a cochetat cu ideea asta. Habar n-am ce-o fi mai departe, cine erau respectivii, n-am intrat în astfel de detalii, dar am văzut imaginea.

DD: Ce e sigur că el de prin 2008-2009 tot cochetează cu ideea asta, cu apă, hrană, energie, nu știu ce. Vorbea cu tine, cu ala, cu ala, alții îl propuneau prim-ministru, deci a avut așa o carieră sinuoasă, așa interesantă.

Iosefina Pascal: Ba chiar la anumite proiecte a lucrat, mă refer mult mai înainte, la începutul anilor 2000, a lucrat fix cu Barna, Ghinea, ați auzit de ei, nu? A lucrat pe programul de dezvoltare sustenabilă, dezvoltare durabilă și sustenabilă a României, împreună cu ăștia, care acum sunt niște globaliști ultima speță, da?”, a declarat Iosefina Pascal.