Câți bani a câștigat Ibiza Final Boss după ce a devenit viral pe TikTok. Adio, muncă în domeniul construcțiilor!

Ibiza Final Boss, un influencer britanic care a devenit cunoscut peste noapte după ce a fost filmat dansând la clubul O Beach al lui Wayne Lineker în august anul trecut, a devenit acum milionar și plănuiește să își organizeze propriul festival.

Având un lanț gros de aur, ochelari de soare de firmă și o tunsoare „tip castron”, Jack Kay a devenit cunoscut pe internet după ce a fost filmat dansând la respectivul eveniment, atrăgând milioane de oameni. Fostul muncitor în construcții din Newcastle a dezvăluit recent cum a câștigat 800.000 de lire sterline în doar șase săptămâni după ce videoclipul a devenit viral și, de atunci, a mai adăugat 200.000 de lire sterline în buzunar, scrie Daily Mail.

Ibiza Final Boss devine din ce în ce mai celebru

Ascensiunea fulgerătoare a lui Jack a fost relatată în numeroase publicații, iar acesta a apărut inclusiv într-un documentar de pe Channel 4, iar acum, acesta își propune să crească și mai mult.

Acum doar câteva zile, Kay a depus documente la Oficiul pentru Proprietate Intelectuală din Marea Britanie pentru a înregistra sloganul „Be Your Own” la categoria „prezentare de concerte muzicale; servicii la festivaluri de muzică”, potrivit The Sun.

Această mișcare îi deschide ușa pentru a-și lansa propriul club de noapte, propriul festival și pentru a opera ca artist de înregistrări, DJ și producător. Odată aprobată, marca va fi protejată timp de 10 ani.

