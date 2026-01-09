Acasă » Știri » Știri externe » Acuzații grave în dosarul privind incendiul din Crans-Montana. Patroana clubului ar fi fost „văzută ieșind cu teancuri de bani din clădirea în flăcări”

09/01/2026
Patroana barului elvețian unde 40 de persoane au murit într-un incendiu în timp ce sărbătoreau Anul Nou ar fi fost filmată fugind cu o cutie plină de bani în timp ce localul ardea.

Jessica Moretti, în vârstă de 40 de ani, este acuzată că a ignorat situația oamenilor care se aflau în local în timp ce flăcările mistuiau Le Constellation și că a fugit cu încasările din seara respectivă, susține prea italiană, citată de Daily Mail.

Ea este deja anchetată pentru omor din culpă, precum și pentru vătămarea corporală a altor 119 persoane care au suferit arsuri grave în timp ce sărbătoreau Revelionul în Alpii Elvețieni.

Femeia, care are cetățenie franceză, a suferit o arsură la unul dintre brațe în timp ce incendiul a cuprins Le Constellation, iar un ziar francez aduce în discuție dacă această rană a fost „suferită în timp ce recupera casa de marcat”.

Zeci de oameni au încercat cu disperare să scape din local și au cerut prim ajutor în momentul în care a dispărut. Soțul ei, Jacques Moretti, în vârstă de 49 de ani, este și el proprietar al barului. Ambii sunt suspecți în ancheta penală privind incendiul, deși niciunul nu a fost arestat momentan.

Primarul din Crans-Montana recunoaște că autoritățile au fost neglijente

Primarul din Crans-Montana, stațiunea din Elveția unde 40 de persoane au murit și 116 au suferit arsuri grave după ce un incendiu a distrus un bar chiar înainte de Anul Nou, a recunoscut că localul nu a avut parte de verificări privind respectarea normelor de siguranță timp de cinci ani.

Într-o conferință de presă, organizată la cinci zile după tragedie, primarul orașului Crans-Montana, Nicolas Feraud, a declarat că nu au fost efectuate inspecții periodice de siguranță din 2019 la barul Le Constellation.

O adevărată tragedie a avut loc în Elveția, în noaptea dintre ani. Peste 40 de persoane au murit și alte 100 au fost rănite în urma unei explozii care a avut loc într-un bar din stațiunea de schi de lux Crans-Montana, din Alpii elvețieni.

Primele declarații ale patronului barului din Elveția, care a ars în Crans Montana: ”Nu putem dormi, nu putem mânca”

Povestea fotbalistului care și-a salvat iubita din flăcările care au cuprins clubul din Crans-Montana. La doar 19 ani, este în stare gravă în spital

