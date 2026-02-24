Acasă » Știri » Știri externe » Oprah Winfrey s-a îngrășat din nou după ce a renunțat la injecțiile pentru slăbit. „Am vrut doar să fac un test”

De: Daniel Matei 24/02/2026 | 22:10
Oprah Winfrey s-a îngrășat din nou după ce a renunțat la injecțiile pentru slăbit. „Am vrut doar să fac un test”
Oprah Winfrey a trecut printr-o transformare incredibilă, pierzând multe kilograme în ultimii ani, dar recunoaște că a slăbit cu ajutorul unor injecții.

Mai mult, fosta prezentatoare a recunoscut că s-a îngrășat din nou anul trecut, atunci când a decis să facă „un test”. Oprah a fost invitată la emisiunea TODAY cu Jenna și Sheinelle, unde și-a promovat noua carte despre obezitate și modalitățile moderne de tratare și abordare a acesteia. În timp ce vorbea despre utilizarea medicamentelor pentru slăbit, despre care vorbește de zeci de ani, a menționat că a luat 9 kilograme anul trecut, după ce a încetat temporar să le mai ia, scrie Yahoo.

Mulți internauți au criticat-o pe Winfrey când aceasta a dezvăluit că a luat un medicament pentru slăbit, dar acum ea spune că nu ar putea renunța la el fără să-și piardă tot progresul. Utilizarea celebrului Ozempic este criticată de unele voci, iar mulți experți în sănătate au avertizat că este un medicament „pe termen lung”, lucru cu care Oprah a părut să fie de acord după ce și-a „testat” limitele anul trecut.

„Nu am luat medicamente tot anul trecut. M-am îngrășat 9 kilograme pentru că am vrut să fac un test, pentru că toată lumea spunea: «O să te îngrași». Eu am spus: «O să le arăt că nu mă voi îngrășa»”, a povestit Oprah.

Oprah e conștientă că va trebui să continue tratamentul

Vedeta a povestit că a încercat să țină dietă, însă lipsa medicamentului pentru slăbit s-a simțit. Din acest motiv, spune ea, este conștientă că tratamentul va trebui să fie urmat pe termen lung.

„Încercam să mănânc mai sănătos, dar tot m-am îngrășat. E același lucru ca atunci când iei medicamente pentru tensiunea arterială, mulți oameni iau medicamente pentru tensiunea arterială, iar dacă renunți la medicamente, tensiunea arterială va crește”, a explicat ea.

Declarațiile sale sincere au stârnit numeroase reacții, mulți apreciind curajul cu care vedeta vorbește despre luptele reale din spatele transformărilor spectaculoase și despre presiunea menținerii unei greutăți stabile, mai ales odată cu înaintarea în vârstă.

