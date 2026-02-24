Silviu Andrei, dezvăluiri despre perioada în care se iubea cu fiica lui Gabriel Cotabiță: ”Eliza îmi spusese că aflase de la el niște chestii despre Alina”

Scandalul care o lovește din plin pe văduva regretatului Gabi Cotabiță a detonat platoul Dan Capatos Show! Discuția dintre Silviu Andrei, Dan Capatos și Adriana Bahmuțeanu a pus pe masă detalii incomode despre începutul relației dintre Gabi și Alina. În timp ce acuzațiile de proxenetism planează greu, trecutul pare să revină în forță. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate!

Silviu Andrei a readus în atenție perioada în care forma un cuplu cu Eliza, fiica artistului, exact când Alina apărea în peisaj. Potrivit lui, lucrurile nu au fost deloc simple, iar fetele nu ar fi privit cu entuziasm noua prezență. Nemulțumirile ar fi fost constante, iar suspiciunile nu au lipsit deloc din ecuație în privința Alinei. Vezi emisiunea integrală aici!

„Eu nu știu dacă ați vorbit cu fetele, ele sunt foarte discrete și nu ies public. Când aveam o relație cu Eliza, nu erau fericite deloc că apăruse Alina în viața lui (n.r.: Gabi Cotabiță). Erau chestiuni de bani, ea avea o firmă pe numele lui Gabi, de care se ocupau fetele. Mereu erau probleme cu banii și exista o teamă constantă când Alina nu era bine văzută.”

Adriana Bahmuțeanu a schimbat registrul și a adus discuția direct în cartierul unde ar fi funcționat presupusul bordel. Ea a descris un tablou care, spune ea, a creat disconfort constant locatarilor din zonă. Intervențiile repetate ale poliției ar fi devenit rutină, însă fără efecte reale pe termen lung. În plus, inaugurarea locației ar fi fost un spectacol în sine, cu valet și mașini luxoase.

„Așa e, pentru nimeni nu a fost prea plăcut în cartier, nu pentru că am ceva cu meseria asta. Poliția venea foarte des pe acolo și ajunsesem să ni se spună că nu mai au ce face. La inaugurarea bordelului aveau parcare cu valet și intrau oameni cu foarte mulți bani. Noapte de noapte intrau tineri acolo și sincer nu mă așteptam la asta.”

Silviu Andrei: „Alina a fost mereu lângă Gabi”

Silviu Andrei a vorbit și despre perioada delicată în care Gabi Cotabiță a început să aibă probleme de sănătate. El a susținut că, indiferent de zvonuri, Alina și fetele ar fi făcut front comun pentru a-l proteja. Totuși, bârfele ar fi existat, chiar dacă nu au fost făcute publice.

„Alina, indiferent de cum s-au cunoscut, când a avut Gabi primele probleme de sănătate, a fost acolo. Alina, secundată de fete, au făcut scut în jurul lui Gabi și l-au protejat. Nu se știau lucruri clare despre ea, dar Eliza îmi spusese că aflase de la Gabi niște chestii. Erau zvonuri, dar nimeni nu ieșea public cu ele.”

Adriana Bahmuțeanu a revenit cu detalii care au ridicat sprâncene, descriind un flux constant de clienți tineri și străini. Zona ar fi devenit cunoscută rapid, iar taximetriștii ar fi știut exact destinația. Pentru vecini, totul s-ar fi transformat într-un spectacol nocturn permanent.

„Noapte de noapte vedeam tineri intrând acolo și era un du-te-vino continuu, lucru surprinzător pentru noi. Eu credeam că într-un bordel merg oameni mai în vârstă, dar erau foarte mulți tineri. Era nevoie de un astfel de stabiliment, veneau foarte mulți străini în zonă. Toți taximetriștii știau adresa și ne uitam pe geam la fete când ieșeau la țigări.”

