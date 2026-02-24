Gențile devin teren de joacă. După Labubu, 2026 aparține talismanelor infantile

Chiar dacă inimile noastre vor rămâne mereu ale acelui mic monstru cu nouă dinți, anul 2026 aduce o schimbare clară de direcție. După ce Labubu a dominat anul 2025 și a devenit talismanul preferat agățat de gențile tuturor – de la cele accesibile până la cele de lux – scena începe să se anime cu noi personaje gata să-i ia locul.

Pucky, CryBaby și noua generație de talismane

La birou, în metrou, pe Instagram sau la ieșirea de la prezentările de modă, micile figurine nu au dispărut. Doar s-au schimbat. Labubu încă rezistă, dar alți „monștri” adorabili își fac loc, într-o lume care pare să aibă nevoie, mai mult ca oricând, de mici obiecte care aduc bucurie și culoare.

Potrivit Vanity Fair, printre primele alternative apărute la final de 2025 se numără Pucky Tap Tap Babies. Sunt figurine miniaturale, îmbrăcate în costume de animale, vândute în cutii-surpriză, în același spirit colecționabil care a consacrat Sonny Angel sau Labubu. Conceptul rămâne același: surpriză, dorință de colecție și atașament emoțional.

Tot din zona Pop Mart vin și CryBaby – păpuși cu chipuri adorabile, dar cu ochi înlăcrimați, care combină inocența cu o ușoară melancolie. Au aproape un deceniu de existență, dar în 2026 revin puternic în tendințe.

Twinkle Twinkle Be A Little Star propune o altă estetică: figurine care reprezintă diferite profesii sau situații, sub forma unui copil cu pistrui și obraji roz. Sunt mici povești transformate în breloc.

În paralel, Skullpanda mizează pe o estetică mai întunecată, cu accente emo și o notă ușor misterioasă. Obiectele sunt decorative, dar transmit o atitudine.

Accesorii care devin personaje

Unele noutăți merg și mai departe. Mirumi, de origine japoneză, este un mic robot pufos care se agață literalmente de geantă și se mișcă singur. Este rezultatul unei campanii de crowdfunding și costă în jur de o sută de euro. Ideea nu este doar estetică, ci interactivă.

Tamagotchi revine și el în modă. Deși nu este deloc nou, dispozitivul digital al anilor ’90 a devenit din nou accesoriu de Fashion Week, prins de genți ca un simbol nostalgic.

Personaje din cultura pop japoneză intră, de asemenea, în competiție. Chiikawa, cu aerul său de animal mitologic extrem de drăgălaș, are șanse reale să devină noul favorit. Shinchan, cândva perceput drept rebelul animațiilor, apare acum în versiuni de pluș mult mai inofensive.

Clasicii nu dispar. Miffy reinterpretat în tehnica japoneză amigurumi, Hello Kitty în versiune plush sau ursulețul de pluș tradițional rămân opțiuni sigure. Chiar și minimalismul își face loc, sub forma unor brelocuri simple, precum o mică ciupercă decorativă.

De ce avem nevoie de ele?

Succesul acestor figurine nu ține doar de modă. Ele funcționează ca talismane moderne, mici obiecte care personalizează o geantă și spun ceva despre purtător. Într-o eră dominată de tehnologie și uniformizare, brelocurile suprapuse, personajele copilărești și monștrii simpatici aduc un strop de joacă într-un peisaj adesea prea serios.

Labubu a deschis drumul. Dar 2026 pare să fie anul diversificării. Iar dacă unele dintre noile talismane chiar se mișcă singure, competiția devine cu atât mai interesantă.

