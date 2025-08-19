Labubu ar putea deveni cea mai bine vândută jucărie din secolul XXI. S-a raportat o creștere uriașă a profitului!

Compania chineză Pop Mart, cea care produce celebrele jucării Labubu, a raportat marţi o creştere cu aproape 400% a profitului net semestrial.

Figurinele Labubu se vând ca pâinea caldă. Isteria pornită din China a cuprins întreg mapamondul, astfel că cererea pentru jucăriile neconvenționale a umflat marjele de profit ale companiei Pop Mart. Potrivit Bloomberg, veniturile înregistrate de compania chineză în prima jumătate a acestui an au fost cu 204,4% mai mari comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.

În doar șase luni, profitul Pop Mart s-a majorat cu 396,5%. Cheia succesului? Compania își vinde produsele în cutii opace (blind boxes), astfel că cei care le achiziționează nu știu exact ce conţin acestea până când nu le deschid.

Printre vedetele care deja au cumpărat jucăria și au contribuit la creșterea ei în popularitate se numără Rihanna, Dua Lipa sau Kim Kardashian.

Labubu ar putea deveni cea mai bine vândută jucărie din secolul XXI

În ultimele 12 luni, cotaţia acţiunilor Pop Mart a înregistrat o creştere de aproape 200%, ceea ce face din producătorul chinez de jucătorii o companie mai valoroasă la bursă decât giganţii tradiţionali din industrie precum Mattel (producătorul păpuşilor Barbie) sau Sanrio (firma mamă a Hello Kitty).

„Vânzările de figurine Labubu vor trece pragul de 10 milioane de unităţi pe zi în luna septembrie a acestui an”, a declarat directorul general de la Pop Mart, Wang Ning, într-un interviu acordat recent.

Compania chineză are în prezent 571 de magazine, dintre care 40 au fost deschise în prima jumătate a acestui an, precum şi 2.597 de automate în 18 ţări şi regiuni. Labubu a luat naștere din imaginația artistului Kasing Lung.

Inițial o bandă desenată, păpușile au prins viață după ce Pop Mart a fost impresionată de seria „The Monsters” (Monştrii) și a încheiat un parteneriat cu Lung.

Cu un preţ mediu de vânzare de aproximativ 30 de euro, unele modele pot costa mai mult de 100 de euro în magazine. În luna iunie, o păpusă uriaşă Labubu a fost vândută la o licitaţie organizată în Beijing cu peste 130.000 de euro.

