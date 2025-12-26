Acasă » Știri » Văduva lui Prigoană, dezvăluiri despre ziua în care a murit afaceristul: ”I-au luat ceasul de la mână, cureaua și…”

Văduva lui Prigoană, dezvăluiri despre ziua în care a murit afaceristul: ”I-au luat ceasul de la mână, cureaua și…”

De: Denisa Iordache 26/12/2025 | 13:05
Văduva lui Prigoană, dezvăluiri despre ziua în care a murit afaceristul: ”I-au luat ceasul de la mână, cureaua și...”
Mihaela Prigoană vorbește despre moartea lui Silviu Prigoană
Mihaela Prigoană a vorbit, după un an de la moartea lui Silviu Prigoană, despre momentul negru în care a aflat vestea tragică. Toate detaliile în articol. 

Silviu Prigoană a murit pe 12 noiembrie 2024, la vârsta de 60 de ani. Afaceristul se afla într-un restaurant din zona turistică Bran,  moment în care a suferit un infarct și s-a prăbușit la pământ. Din nefericire, în ciuda intervenției prompte a medicilor, acesta nu a mai avut nicio șansă la viață. 

Mihaela Prigoană face primele mărturisiri despre moartea lui Silviu Prigoană

Femeia își amintește cu durere în suflet acea zi neagră și resimte durere de fiecare dată când vorbește despre ce s-a întâmplat.  Mihaela Prigoană a mărturisit că și-ar fi dorit ca totul să fie o glumă macabră, pentru că nu a putut să confrunte realitatea. 

„Într-un final am ajuns la restaurant, am intrat în restaurant şi la intrare deja ajunsese poliția. M-a întrebat cine sunt, am spus cine sunt. Zice: aveţi voie să staţi lângă domnul Prigoană, dar vă sfătuiesc să nu intraţi acolo. 

Silviu era singur în locul acela unde a căzut. Şi am spus: aleg să merg, cum să nu merg?! Au fost nişte momente groaznice, pentru că îmi doream aşa de mult să fie o glumă. Îmi doream aşa de mult să fie o glumă…”, a mărturisit Mihaela Prigoană pentru un post TV. 

Când a ajuns și și-a văzut soțul, femeia a stat zeci de minute lângă trupul neînsuflețit al lui Silviu Prigoană , iar scena părea desprinsă dintr-o dramă. 

„M-am aşezat acolo lângă el, am stat multe minute, multe. M-au lăsat doar pe mine, nu mai era nimeni lângă noi. Ţin minte că incidentul s-a întâmplat lângă fereastră, la un geam destul de mare şi parcă bătea gheaţa aşa, se întuneca tot mai tare afară. Cel mai trist şi cel mai trist moment pe care mi-l amintesc a fost când i s-au luat toate lucrurile de pe el, ceasul de la mână, cureaua, telefonul era lângă mine şi suna continuu. Telefonul meu la fel. La un moment dat a venit cineva cu un sac şi asta a fost…, a mai spus ea. 

