George Restivan a fost amenințat de Silviu Prigoană din cauza relației cu Adriana Bahmuțeanu! Cum s-ar fi răzbunat și pe unul dintre fiii săi

De: Irina Vlad 11/11/2025 | 22:29
La fix un an de la moartea afaceristului Silviu Prigoană, Adriana Bahmuțeanu detonează bomba! Jurnalista nu uită nici acum că, după nenumărate amenințări și intimidări, fostul ei soț i-a interzis să aibă o relație de iubire cu George Restivan, actualul ei soț. 

Deși acum sunt oficial soț și soție, de-a lungul anilor, Adriana Bahmuțeanu și George Restivan au avut de trecut prin multe momente delicate. Problemele au început încă de pe vremea când Silviu Prigoană trăia. Afaceristul s-a opus vehement relației lor, motiv pentru care a încercat prin toate mijloacele să îi despartă.

George Restivan a fost amenințat de Silviu Prigoană

La fix un an de la moartea afaceristului, Adriana Bahmuțeanu a dezvăluit că, pentru a se opune relației dintre ea și George Restivan, fostul ei soț a ajuns în punctul în care a făcut ambiții cu viitorul propriului copil (n.r. când Maximus nu a mai fost lăsat să studieze în SUA), până la amenințări la adresa lui George Restivan.

Privind în urmă, jurnalista este recunoscătoare acum că, în sfârșit, are parte de liniște. Este alături de bărbatul pe care îl iubește, este iubită, iar copiii ei au ocazia să studieze unde își doresc.

”Fostul meu soț s-a opus relației noastre. S-a opus ca băiatul meu să plece să studieze în SUA, deși îi promisese, inițial că îl lasă. În ultimul moment, s-a răzgândit. Evident că până și George a primit amenințări că să îi lase familia în pace. Anul trecut, vă spun sincer, eram într-o mega disperare și, acum, lucrurile acestea s-au așezat, măcat din punctul acesta de vedere, pe un făgaș normal.

Băieții mei pot studia oricând în SUA, dacă asta își doresc, eu sunt căsătorită, am un soț care mă iubește și pe care-l iubesc și nu mai există nicio opreliște în calea relației noastre”, a spus Adriana Bahmuțeanu.

