De: Beatrice Dumitru 20/10/2025 | 16:28
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au căsătorit acum câteva săptămâni, la scurt timp după ce mama vedetei s-a stins din viață. Într-un cadru restrâns și decent, cei doi au făcut doar cununia civilă, fără petrecere, căci încă țineau doliu după pierderea suferită. Acum, CANCAN.RO are primele imagini cu aceștia după nuntă, însă fotografiile… cam lasă de dorit! Fosta soție a lui Silviu Prigoană și alesul inimii sale se comportă extrem de ciudat după ce și-au oficializat relația!

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au căsătorit civil pe trei octombrie, în cadrul unui eveniment extrem de restrâns. Deși mulți se așteptau ca evenimentul să fie amânat, căci mama fostei prezentatoare TV se stinsese fulgerător din viață în urmă cu aproape o lună, vedeta și partenerul ei au decis, totuși, să facă acest pas. Pentru că mama sa și-ar fi dorit nespus să o vadă măritată din nou, Adriana a decis că trebuie să îi îndeplinească această dorință și să meargă înainte cu nunta.

„Nu avem emoții, este o formalitate, semnăm actele, pentru că trebuia să facem de mult lucrul ăsta și l-am tot amânat. Am zis să intrăm în rândul lumii, pentru că știți foarte bine că mama mea nu mai este. În memoria ei am venit astăzi aici, mama și-a dorit foarte tare să fiu măritată și la casa mea și pe mai departe o să amânăm pentru anul viitor petrecerea de nuntă. Deci nu facem petrecere, suntem în doliu, dar putem să venim, să semnăm actele la primărie, să fim legal vorbind soț și soție”, a declarat Adriana Bahmuțeanu, la Viața fără filtru, înainte de cununia civilă.

În timp ce vedeta mergea în față, soțul căra pungile.
Adriana Bahmuțeanu și soțul se comportă ca doi străini după nuntă

Acum, CANCAN.RO are primele imagini cu vedeta și proaspătul ei soț! Recent, au ieșit împreună într-un mall din Capitală, pentru o tură rapidă de shopping. Deși ne-am fi așteptat să îi vedem foarte apropiați, încântați și îndrăgostiți, se pare că lucrurile nu sunt chiar așa între ei. Ori asta, ori preferă să nu își manifeste iubirea atunci când ies în public. Una din două!

Îmbrăcată cu o rochie lungă, neagră, dresuri în aceeași nuanță, tocuri și cu părul prins la spate, fosta soție a lui Silviu Prigoană s-a comportat destul de ciudat față de actualul ei partener. De parcă George nici măcar nu ar fi existat în preajma ei, aceasta îl trata cu răceală și indifență. A mers în fața lui tot drumul, nici măcar nu a vorbit cu el și s-a comportat de parcă nici măcar nu l-ar cunoaște.

La rândul său, îmbrăcat cu o cămașă și o pereche de jeanși, alesul inimii a adoptat aceeași atitudine și i-a plătit cu aceeași monedă Adrianei. A mers cuminte în spatele ei, cu brațele pline de pungile de la shopping și atât. Niciun zâmbet, nicio atingere, nicio privire! Nimic, nimic!

Abia afară, după ce au trecut de ușile rotative, surpriză, cei doi și-au amintit unul de celălalt! Posibil obosiți pentru că au dat prea multe ture de mall, fosta prezentatoare și soțul ei s-au oprit la o scurtă pauză de țigară. Nu vă gândiți că acolo ar fi schițat vreun gest romantic, ci dimpotrivă! Adriana s-a așezat pe o bancă, George pe alta! O atitudine destul de ciudată pentru doi oameni care tocmai ce s-au căsătorit, însă nu vrem să fim cârcotași, poate bruneta nu și-a revenit încă după decesul mamei și de aceea este puțin mai rece față de bărbatul din viața ei!

Una peste alta, au stat câteva minute fiecare pe băncuța sa, la un moment dat au schimbat două- trei vorbe, apoi s-au ridicat și au mers către casă.

Chiar și la pauza de țigară, Adriana Bahmuțeanu și George au fost distanți.

