Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit cu George Restivan, la o lună de la moartea mamei. Cum s-a îmbrăcat fosta lui Prigoană

De: Irina Rasoveanu 02/10/2025 | 15:00
Moment special pentru Adriana Bahmuțeanu și George Restivan! Cei doi s-au căsătorit, la o lună distanță de la moartea Petruței Toma. Cununia a avut loc într-un cadru restrâns, fiind prezente doar câteva persoane apropiate. Fosta soție a lui Silviu Prigoană s-a ținut de cuvânt și s-a îmbrăcat așa cum a spus înainte de eveniment. Află, în articol, toate detaliile!

Joi, 2 octombrie 2025, Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au căsătorit civil. Jurnalista a mărturisit că atât cununia civilă, cât și cea religioasă erau programate pentru data de astăzi. Totuși, cei doi au decis să amâne nunta în biserică și au semnat doar actele în fața ofițerului stării civile.

Ce ținută a purtat Adriana Bahmuțeanu la cununia cu George Restican

Adriana Bahmuțeanu este în doliu după moartea mamei sale. Petruța Toma s-a stins din viață în urmă cu o lună. Așadar, inclusiv la cununie, a purtat o rochie neagră în semn de respect. Jurnalista a completat ținuta cu un sacou în aceeași nuanță și un colier din perle.

De asemenea, vedeta a mărturisit că nu va exista nicio petrecere. Este vorba doar despre formalitatea de a semna actele, un aspect pe care mama ei și l-a dorit foarte mult. Petruța Toma a vrut să își vadă fata la casa ei.

Jurnalista a anunțat și când va ajunge în fața altarului alături de George Restivan. Cei doi au decis să amâne nunta până anul viitor. În 2026, Adriana Bahmuțeanu și partenerul său își vor uni destinele în fața lui Dumnezeu.

„Nu avem emoții, este o formalitate, semnăm actele, pentru că trebuia să facem demult lucrul ăsta și l-am tot amânat. Am zis să intrăm în rândul lumii, pentru că știți foarte bine că mama mea nu mai este. În memoria ei am venit astăzi aici, mama și-a dorit foarte tare să fiu măritată și la casa mea și pe mai departe o să amânăm pentru anul viitor petrecerea de nuntă. Deci nu facem petrecere, suntem în doliu, dar putem să venim, să semnăm actele la primărie, să fim legal vorbind soț și soție”, a declarat Adriana Bahmuțeanu, la Viața fără filtru, înainte de cununia civilă.

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au căsătorit/ Sursa foto: Captură Antena Stars

Evenimentul a avut loc într-un cadru restrâns, cu doar câteva persoane apropiate. Printre invitați s-a numărat și buna prietenă a Adrianei Bahmuțeanu, artista Carmen Șerban.

În stilul caractersitic, vedeta a făcut și o glumă. Înainte de a semna actele, jurnalista i-a spus lui George Restivan că poate să se răzgândească. În cele din urmă, cei doi au pășit de mână în fața ofițerului stării civile și au spus marele „DA”.

