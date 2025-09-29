Semnul DIVIN pe care Adriana Bahmuțeanu l-a primit de la mama ei, la scurt timp după ce Petruța Toma a murit: ”Am găsit pe geam”

După moartea mamei sale, Adriana Bahmuțeanu spune că simte prezența ei prin anumite semne și mesaje venite din lumea de dincolo. Vedeta a vorbit deschis despre aceste lucruri care îi oferă alinare în această perioadă grea.

Mama Adrianei Bahmuțeanu s-a stins din viață la vârsta de 78 de ani, în urma complicațiilor apărute după un accident vascular cerebral pe care l-a suferit în luna iulie. Această tragedie s-a produs chiar în ziua în care Petruța Toma urma să meargă la tribunal pentru un proces prin care dorea să obțină dreptul de a-și revedea nepoții.

Semnul pe care Adriana Bahmuțeanu l-a primit de la mama sa

Petruța Toma s-a stins din viață pe data de 8 septembrie 2025 cu regretul că nu și-a revăzut nepoții. Deși trece prin clipe cumplite după moartea mamei sale, Adriana Bahmuțeanu încearcă să rămână puternică. Vedeta este convinsă că cea care i-a dat viață este alături de ea și că primește anumite semne din lumea de dincolo. Recent, vedeta a găsit o pană albă, apoi a primit o veste bună, semn că mama sa o veghează în continuare.

„De exemplu am găsit pe geam, deși aveam plasa de țânțari, pe glaful de la geam o pană albă și după aceea am primit o veste bună. M-am uitat în geantă și era cutia de bomboane pe care ea mi-o dăduse, mi-o pusese în geantă. Sunt niște lucruri…”, a povestit Adriana la Spynews TV.

Mai mult decât atât, vedeta a mărturisit că îi este foarte dor de mama sa, iar acest dor devine din ce în ce mai greu de dus, ținând cont de faptul că au rămas foarte multe lucruri nespuse. Adriana Bahmuțeanu susține că Petruța Toma s-a stins din viață din cauza supărării pe care a acumulat-o în ultima vreme, din cauza faptului că nu și-a mai văzut nepoții.

„Mi-e foarte dor de ea. Cu dorul e mai greu de luptat. Parcă au mai rămas lucruri nespuse. Ea a murit de supărare. Ea a vrut să le spună nepoților ultimele povețe și nu a mai putut vorbi”, a menționat bruneta.

Care a fost ultima dorință a Petruței Toma. Adriana Bahmuțeanu a spus totul abia acum

De ce Adriana Bahmuțeanu a decis să se îmbrace în negru în ziua logodnei: „Nu suntem duși cu capul”