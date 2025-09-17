De ce Adriana Bahmuțeanu a decis să se îmbrace în negru în ziua logodnei: „Nu suntem duși cu capul”

Adriana Bahmuțeanu se pregătește să spună marele „DA” alături de logodnicul ei, George Restivan. Totuși, un aspect va ieși în evidență în momentul lor special: jurnalista a decis să se îmbrace în negru. Care este motivul? Află în rândurile de mai jos!

Relația dintre Adriana Bahmuțeanu și George Restivan a trecut prin suișuri și coborâșuri de-a lungul timpului. Dacă după moartea lui Silviu Prigoană cei doi luau decizia de a-și separa drumurile, acum relația lor este din ce în ce mai fericită, iar trecutul e dat uitării.

Adriana Bahmuțeanu va purta negru în ziua cea mare

Acest moment special a fost plănuit încă dinainte de decesul mamei, fapt care le-a schimbat total planurile celor doi. Cununia civilă este programată pentru data de 2 octombrie 2025, după care urmează și cea religioasă.

Pierderea suferită i-a determinat pe Adriana Bahmuțeanu și George Restivan să organizeze o logodnă simplă, lipsită de muzică și distracție. Mai mult, vedeta a luat decizia să se îmbrace în negru din respect pentru amintirea mamei ei.

„Noi facem doar o cununie civilă pentru că până acum ne-am tot chinuit cu actele, am mai depus odată actele la primărie, dar nu erau gata. Mâine din nou mergem la primărie să ducem ultimele acte, să vedem ce mai trebuie, și pe 2 octombrie ne vom căsători legal. Facem doar o cununie civilă la casa de căsătorii a primăriei, nu facem petrecere, nu mergem la restaurant, nu suntem duși cu capul să mergem la manele sau să ne bem mințile prin vreo bodegă. Nu există așa ceva. Nunta propriu-zisă și petrecerea de nuntă o să o facem anul viitor, pentru că nu e o petrecere de nuntă, va fi un șpriț cu prietenii. La starea civilă voi merge îmbrăcată în negru. Eu sunt în doliu după mama. E un semn de respect.”, a spus vedeta la Spynews TV.

„Nu renunț la Bahmuțeanu…”

Adriana Bahmuțeanu a punctat și un aspect important care a stârnit curiozități în rândul publicului: își va păstra numele sau nu? Vedeta a mărturisit că va prelua numele soțului, Restivan, dar nu va renunța la numele care a consacrat-o.

„Da, o să mă cheme Restivan. Dar nu renunț la Bahmuțeanu, pentru că este numele meu public” , a mai spus Adriana Bahmuțeanu.

