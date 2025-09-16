Adriana Bahmuțeanu și George Restivan, detalii despre cununia lor. Bruneta este în doliu după moartea mamei

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan au luat o decizie importantă în ceea ce privește nunta lor. Jurnalista a trecut prin momente grele după ce mama ei, Petruța Toma, s-a stins din viață în urmă cu doar câteva zile. Cei doi au decis să nu anuleze cununia în urma evenimentului tragic, dar va arăta complet diferit.

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au reîntâlnit. Cei doi au făcut mărturisiri emoționante în ceea ce privește nunta lor. Jurnalista și partenerul său trăiesc o perioadă intensă, după ce Petruța Toma s-a stins din viață. În ciuda acestui eveniment nefericit, cei doi se pregătesc pentru cununia civilă.

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan se cunună

Ținând cont de faptul că Adriana Bahmuțeanu este în doliu, aceasta a hotărât împreună cu partenerul său, George Restivan, să nu transforme cununia civilă într-o petrecere. Vedeta va merge alături de iubitul ei la starea civilă pentru a semna actele, iar nunta, în adevăratul sens al cuvântului, va avea loc anul viitor. George Restivan s-a întors din America și urmează să meargă la mormântul soacrei sale pentru a-i aduce un omagiu.

”Îl așteptam pe George. Pentru mine e exact ce îmi doream, să fie lângă mine. Doar cununia civilă, fără petrecere. (…) Este doar o formalitate, mergem să semnăm actele. Nu o să vină toți, nu vrem să îi chinuim pe drumuri. Când o să facem nunta anul viitor, o să îi chemăm. O să facem nuntă cu tradiții”, a declarat Adriana Bahmuțeanu, la Un Show Păcătos.

Adriana Bahmuțeanu a trecut prin momente grele după ce mama ei s-a stins din viață. George Restivan nu a putut fi alături de ea în acele momente grele, însă i-a oferit sprijin necondiționat de la distanță, încercând să o facă să treacă mai ușor peste tragedie. Cei doi se iubesc foarte mult, urmează să facă pasul cel mare și sunt foarte recunoscători că se au unul pe celălalt.

Adriana Bahmuțeanu urmează să își schimbe numele după ce se va căsători cu George Restivan, iar marele eveniment va avea loc pe data de 2 octombrie 2025.

”Bahmuțeanu intră în cartea de istorie! Cine o știe Bahmuțeanu poate să îi spună, nu mă supăr. Vrem să pășim în căsătoria aceasta cu altă energie. Lăsăm în spate trecutul”, a declarat George Restivan, la Un Show Păcătos.

George Restivan știa că mama Adrianei Bahmuțeanu o să moară. Carmen Harra i-a prezis: ”Am știut că nu apucă 2026”