George Restivan știa că mama Adrianei Bahmuțeanu o să moară. Carmen Harra i-a prezis: ”Am știut că nu apucă 2026”

Adriana Bahmuțeanu trece prin momente grele după ce mama sa, Petruța Toma, s-a stins din viață. George Restivan, iubitul Adrianei, se află în America și nu poate fi alături de vedetă în aceste momente triste. Bărbatul nu poate ajunge nici măcar la înmormântarea soacrei sale.

Adriana Bahmuțeanu se pregătește să își conducă mama pe ultimul drum și este sfâșiată de durere. Petruța Toma s-a stins din viață pe data de 8 septembrie, după ce a suferit un accident vascular cerebral în urmă cu o lună de zile. Jurnalista a mărturisit că starea de sănătate a mamei ei s-a înrăutățit în ultimul an, de când nu și-a mai văzut nepoții.

George Restivan știa că mama Adrianei Bahmuțeanu o să moară

George Restivan a declarat în cadrul unei emisiuni că știa exact că soacra sa nu mai are mult de trăit. A aflat acest lucru, chiar la începutul acestei veri. Carmen Harra, cunoscuta clarvăzătoare, i-a calculat destinul femeii și i-a arătat clar, că linia vieții se va sfârși pentru mama Adrianei. Același lucru s-a întâmplat și cu Bernice, soția lui, cu doar un an înainte să moară.

„Eu am știut de la Carmen Harra că mama Petruța nu apucă 2026. Acum două luni în urmă am vorbit cu Carmen Harra și am știut treaba asta, dar poate acum o să afle și Adriana și o să fie o veste și pentru ea. S-a întâmplat la fel cum am știut și despre mama băiatului meu Blake. Eu am fost pregătit pentru asta și nu a fost un șoc pentru mine, dar aș fi vrut să plece cu inima mai mult împăcată mama Petruța. Mi-a fost atât de greu să nu îi spun Adrianei, să mă destăinui, știind treaba asta, dar am zis că o să vină momentul când o să spun și treaba asta. Deci, nu a fost ușor pentru mine, dar am fost pregătit de doamna Carmen Harra pentru acest lucru, de aceea în ultima vreme eu și Adriana ne-am ținut viața foarte secretă și în continuare vrem să o menținem așa. Ne-am propus și mai multe planuri și sperăm că mama Petruța să ne fie alături în persoană dacă așa a fost să fie, o să îi rezervăm un loc la masă când o să fie momentul”, a spus George Restivan în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”.

