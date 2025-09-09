Marele absent de la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu. Nimeni nu se aștepta la asta: ”S-a întâmplat prea din scurt”

Adriana Bahmuțeanu trece prin momente delicate, după ce mama ei, Petruța Toma, s-a stins din viață. Din păcate, George Restivan, viitorul ei soț, nu poate fi alături de ea în aceste zile. Bărbatul nu va ajunge nici la înmormântarea soacrei sale.

Adriana Bahmuțeanu se pregătește să își conducă mama pe ultimul drum. Petruța Toma s-a stins din viață luni, 8 septembrie, după ce în urmă cu o lună a suferit un accident vascular cerebral (AVC). În ciuda eforturilor depuse de medici, femeia și-a dat ultima suflare la vârsta de 75 de ani. Jurnalista susține că starea de sănătate a părintelui ei s-a deteriorat în ultimul an, de când nu și-a mai văzut și nu a mai putut petrece timp alături de nepoții ei.

George Restivan nu va participa la înmormântarea soacrei sale

Adriana Bahmuțeanu este nevoită să treacă prin această cumpănă singură. George Restivan, viitorul ei soț, nu îi va fi alături în ziua în care își va conduce mama pe ultimul drum. Înmormântarea părintelui va avea loc cu doar o lună înainte de nunta lor programată.

Cu tristețe în glas, George Restiva a mărturisit că – oricât de mult și-ar dori – nu are cum să îi aline suferința Adrianei Bahmuțeanu în ziua înmormântării mamei sale. Totodată, acesta a declarat că planurile pentru nuntă nu au fost anulate, însă, în memoria Petruței Toma, la eveniment vor lăsa un scaun liber, locul unde ar fi trebuit să fie soacra lui. După o relație de 3 ani, Adriana Bahmuțeanu și George Restivan se vor căsători pe data de 2 octombrie

”Rămâne în picioare planul, asta nu se schimbă. Am vorbit și înainte de toate astea, vreau să țin o secundă de reculegere pentru mama Petruța. Știu că ești alături de noi, știu că te bucuri și pentru mine și Adriana. Vei avea locul tău la nuntă, când o vom face. Avem biletele cumpărate, vin cu mama și cu băiatul, luni ajungem, s-a întâmplat prea din scurt, nu aveam cum ajunge (n.r la înmormântare)”, a spus George Restivan în emisiunea Un Show Păcătos.

