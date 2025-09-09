Adriana Bahmuţeanu, în stare de şoc după moartea mamei! Cum a aflat tragica veste. Vedeta TV şi George Restivan se pregăteau de nuntă: ”Mi se rupe sufletul”

Moartea mamei sale i-a dat peste cap Adrianei Bahmuțeanu planurile de nuntă. Vedeta și logodnicul său ar fi trebuit să meargă la Starea Civilă și la altar în aceeași zi: pe 2 octombrie. Apropiații lui George Restivan se pregăteau deja să vină în România săptămâna viitoare, special pentru acest eveniment. Mama vedetei aștepta cu emoție nunta fiicei sale, dar nu a mai apucat să-i fie alături în această zi importantă. CANCAN.RO are detalii despre decizia luată de Adriana Bahmuțeanu și logodnicul ei cu privire la nuntă, dar și despre cum a aflat vedeta că mama ei a murit.

După o relație de 3 ani, Adriana Bahmuțeanu și George Restivan un român stabilit în America, au decis să-și unească destinele. Cei doi și-au programat cununia civilă și religioasă pe data de 2 octombrie. Mama Adrianei a primit cu bucurie vestea că fiica sa și logodnicul acesteia, pe care îl aprecia foarte mult, se vor căsători. Din păcate, Petruța Toma (75 de ani) nu a mai apucat să-și vadă fiica mireasă.

Deși totul a fost planificat până la cel mai mic detaliu, decesul mamei sale i-a schimbat planurile vedetei. Situația este una delicată, deoarece familia din America a lui George Restivan se pregătea deja pentru călătoria spre România, pentru a participa la nuntă.

În acest context, anularea întregului eveniment era complicată. Astfel, vedeta și viitorul ei soț au luat decizia de a face pe 2 octombrie doar cununia civilă și fără să mai organizeze vreo petrecere. Vedeta a spus, pentru CANCAN.RO, că cel mai probabil nunta va avea loc anul viitor, în primăvară.

Adriana Bahmuțeanu este distrusă după moartea celei care i-a dat viață. În urma cu o lună, vedeta spunea că îi este teamă să nu-și piardă mama, care suferise un AVC și era spitalizată. Femeia s-a stins din viață cu o mare povară pe suflet, aceea că nu și-a mai revăzut nepoții pe care îi crescuse și pe care îi iubea enorm.

”Nici vorbă să vină la mama la spital să o vadă, deși înainte de decesul lui Prigoană, când mama era tot la spital, au mers singuri la vizită ca să-și încurajeze bunica. A ajuns pe patul de spital între viață și moarte. Nu mai poate vorbi, deși este lucidă și înțelege ceea ce îi spui. Îi spusese judecătorului că dorește să-și vadă nepoții, ca să le dea ultimele povețe cu limbă de moarte, că nu știe cât va mai trăi. Acum nici asta nu mai poate să facă, pentru că nu mai vorbește. Mi se rupe sufletul, pentru că îi citesc în ochi neputința și știu că cea mai mare dorință a ei este să-și mai vadă o dată nepoții înainte să se întâmple inevitabilul. Mama este o fire puternică, nu îi este frică de moarte, dar îi este frică de faptul că nu-și va mai vedea niciodată nepoții pe care i-a crescut”, spunea atunci, pentru CANCAN.RO, Adriana Bahmuțeanu.

Vedeta a avut un șoc când a găsit mesaje de condoleanțe

Adriana Bahmuțeanu a aflat într-un mod neașteptat vestea că mama ei s-a stins din viață. Ea se pregătea să intre la o consultație medicală importantă în momentul în care a fost sunată de sora ei, Anca. Când aceasta a auzit că Adriana este la doctor, i-a spus că revine cu telefon după consultație. Imediat ce ieșit din cabinetul medicului, vedeta și-a verificat telefonul mobil, care era pus pe modul silențios.

A avut un șoc când a văzut o mulțime de apeluri pierdute și mesaje de condoleanțe. Vestea tristă s-a răspândit repede, înainte ca însăși Adriana să o afle. Sora ei anunțase la serviciu că va lipsi în perioada următoare, deoarece mama ei a murit. La scurt timp, aceasta a făcut și o postare pe o rețea socială.

