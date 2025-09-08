Ultima dorință pe care mama Adrianei Bahmuțeanu a avut-o: „Să le spun cu limbă de moarte...”

Mama Adrianei Bahmuțeanu a încetat recent din viață în urmă cu puțin timp și a lăsat în urmă durere și tristețe în familie. Ultimele luni ale vieții sale au fost marcate de dificultăți, pe fondul distanțării nepoților ei, dar și al problemelor medicale care au împiedicat-o să se întâlnească cu ei. Înainte de a pleca în lumea celor drepți, a avut o ultimă dorință!

Mama Adrianei Bahmuțeanu a murit în urmă cu câteva ore, lăsând în urmă durere și regrete profunde. În ultimele luni, aceasta se confrunta cu situații dificile, fiind afectată de faptul că nepoții ei, Eduard și Maximus, evitau orice contact, în ciuda faptului că instanța îi acordase dreptul de a-i vedea în luna iulie. Problemele medicale au împiedicat-o să mai realizeze această dorință, iar în ziua programată pentru un termen la tribunal a suferit un AVC și a ajuns la spital.

Mama vedetei și-a dedicat întreaga viață creșterii nepoților, fiind prezentă zi și noapte, ocupându-se de toate nevoile lor, de la hrănire și îmbrăcare, până la vizitele medicale. Ea a încercat să le ofere sprijin și îndrumare, dorind ca, în ultimele luni de viață, să le transmită învățăminte importante despre viață.

„A șocat-o felul în care copii au dezvoltat o fobie inexplicabilă faţă de mama mea, o persoană de referință din viața lor. Este femeia care a stat cu ei, și-a sacrificat propria viață, l-a lăsat pe tata singur în casă, s-a mutat la noi și a stat lipită de copii zi și noapte și nu s-a mai dezlipit de acolo, decât două zile când a fost, la un moment dat, în spital. În rest, cu ei a stat non-stop. Cu ei mânca, cu ei dormea, ea îi îmbrăca dimineața, ea îi dezbrăca seara, ea știa cu medicamentele, ea știa cu doctorii, cu tot ce însemna”, a povestit Adriana Bahmuțeanu în cadrul emisiunii Online Story by Cornelia Ionescu.

Mama Adrianei Bahmuțeanu a suferit din cauza distanțării de nepoți

Din păcate, starea sa de sănătate nu i-a permis să participe la proces și să-și vadă nepoții pentru ultima oară. Spitalizarea cauzată de AVC a împiedicat realizarea dorinței sale, iar moartea sa a lăsat un gol adânc în familie. Această pierdere marchează un moment dureros pentru Adriana Bahmuțeanu și cei apropiați.

„Avea totul pus la punct. Acum a fost foarte afectată. A venit la instanță și i-a spus doamnei judecător: „Să știți că eu nu mai trăiesc mult și vreau cu ultimele mele puteri să le spun cu limbă de moarte nepoților mei ce nu am reușit încă să le spun. Am așteptat să crească și să le dau și eu învățămintele ca o bunică care se pregăteşte de plecat într-o altă dimensiune. Nu am mai reușit să fac lucrul acesta, vă rog frumos să îmi dați oportunitatea, să îmi dați program de vizită cu ei și să le pot spune ce am de spus. A înțeles-o doamna judecător și la ultimul termen, înainte să se judece procesul propriu-zis, a ținut să meargă ea în persoană la Tribunal, în baston, însă nu a mai ajuns, din păcate, a ajuns pe un pat de spital. În ziua dinaintea termenului de la proces a făcut un AVC, i s-a făcut rău, a sunat sora mea la salvare și a dus-o”, a mai spus vedeta.

