Acasă » Știri » Când vin alocațiile în ianuarie 2026. Se vor majora sau nu anul acesta?

Când vin alocațiile în ianuarie 2026. Se vor majora sau nu anul acesta?

De: Andreea Stăncescu 23/12/2025 | 16:42
Când vin alocațiile în ianuarie 2026. Se vor majora sau nu anul acesta?
Cânf vor primi elevii alocațiile la început de an / Sursa foto: Freepik

În fiecare lună, alocațiile copiilor îi ajută pe părinții care se confruntă cu dificultăți materiale să acopere cheltuieli de bază precum mâncarea, îmbrăcămintea sau materialele necesare pentru școală. Pentru luna ianuarie 2026, autoritățile au stabilit calendarul de plată ținând cont atât de sărbătorile legale.

Plata alocațiilor se va face, ca și până acum, fie prin virament bancar, fie prin mandat poștal, în funcție de opțiunea fiecărui beneficiar. În cazul plății pe card, banii vor intra în conturi joi, 8 ianuarie 2026. De obicei, începutul de an vine adesea cu cheltuieli suplimentare, de la rechizite până la haine de sezon.

În mod obișnuit, viramentele bancare sunt procesate în jurul orei 14:00, însă părinții pot avea acces la bani în funcție de programul băncii, care nu este unul standard și poate varia. Cu toate acestea, experiența anilor anteriori arată că majoritatea beneficiarilor primesc alocațiile în aceeași zi.

Cuantumul alocațiilor nu se modifică la începutul lui 2026. Copiii cu vârsta de până la doi ani, precum și cei cu dizabilități între 3 și 18 ani, beneficiază de 719 lei lunar. Pentru copiii cu vârste între 2 și 18 ani, dar și pentru tinerii care urmează cursuri liceale sau profesionale, suma acordată este de 292 de lei pe lună.

În cazul celor care au ales plata prin Poșta Română, distribuirea alocațiilor începe după data de 8 ianuarie și se face gradual, în zilele lucrătoare următoare. Nu există o zi exactă de livrare, termenul variind în funcție de localitate și programul oficiilor poștale.

Sursa foto: Freepik

Va crește alocația din 1 ianuarie 2026?

În ceea ce privește o eventuală majorare a alocațiilor, ministrul muncii, Florin Manole, și-a exprimat sprijinul pentru indexarea acestora cu rata inflației începând din 2026. Acesta a subliniat dificultățile cu care se confruntă copiii din România.

„Este un subiect pe care eu îl susțin cu atât mai mult cu cât avem în toate cifrele statistice sărăcie în rândul copiilor din România, un procent extrem de mare, din păcate. Avem tot felul de creșteri de prețuri, inflație, asta se simte și pentru un copil”, a spus ministrul Muncii, Florin Manole.

CITEȘTE ȘI: Cresc bursele cu 200-500 de lei pentru acești elevi din România! Consiliul Local a făcut anunțul oficial

Ce ajutor pot primi pensionarii în 2026, potrivit ministrului Muncii. Ei sunt seniorii României care vor primi bani în plus

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
De ce sărbătorim Crăciunul pe 25 decembrie? Puțini români mai știu de ce a fost aleasă această zi
Știri
De ce sărbătorim Crăciunul pe 25 decembrie? Puțini români mai știu de ce a fost aleasă această zi
Pleacă sau nu Răzvan Simion de la Neatza?! Prezentatorul de la Antena 1 a fost categoric: „Nu știi dacă ești bun sau nu”
Știri
Pleacă sau nu Răzvan Simion de la Neatza?! Prezentatorul de la Antena 1 a fost categoric: „Nu știi…
Surse: Percheziții la casa în care a trăit Rodica Stănoiu
Mediafax
Surse: Percheziții la casa în care a trăit Rodica Stănoiu
Sunt românii pregătiți să-și suspende președintele? Șansele reale pe care le are scenariul suspendării lui Nicușor Dan: „Ar ajunge să voteze invers” / „Banalizarea acestui mecanism excepțional riscă să erodeze democrația”
Gandul.ro
Sunt românii pregătiți să-și suspende președintele? Șansele reale pe care le are scenariul...
FOTO. Antrenoarea de tenis care predă în rochii îndrăznețe și pantofi cu toc a atras atenția tuturor
Prosport.ro
FOTO. Antrenoarea de tenis care predă în rochii îndrăznețe și pantofi cu toc...
Cine este amanta secretă a Patriarhului Kiril al Rusiei. Îl însoțește în călătoriile externe și deține averea acestuia
Adevarul
Cine este amanta secretă a Patriarhului Kiril al Rusiei. Îl însoțește în călătoriile...
Ordin de arestare pentru Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic al lui Vladimir Putin
Digi24
Ordin de arestare pentru Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic...
Accident produs la nici două ore de la deschiderea Autostrăzii Moldovei: două persoane rănite
Mediafax
Accident produs la nici două ore de la deschiderea Autostrăzii Moldovei: două persoane...
Parteneri
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele...
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
Click.ro
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată...
VIDEO Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest lucru nu îi ajută”
Digi 24
VIDEO Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest...
VIDEO. Accident pe noul tronson al Autostrăzii Moldovei, în prima oră de la deschiderea circulației
Digi24
VIDEO. Accident pe noul tronson al Autostrăzii Moldovei, în prima oră de la deschiderea circulației
Cele mai periculoase modificări de soft și simptomele grave pe care le provoacă motorului
Promotor.ro
Cele mai periculoase modificări de soft și simptomele grave pe care le provoacă motorului
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Telefonul cu cea mai puternică cameră telefoto va fi lansat de Crăciun. Care sunt performanțele?
go4it.ro
Telefonul cu cea mai puternică cameră telefoto va fi lansat de Crăciun. Care sunt performanțele?
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Descopera.ro
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Go4Games
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Sunt românii pregătiți să-și suspende președintele? Șansele reale pe care le are scenariul suspendării lui Nicușor Dan: „Ar ajunge să voteze invers” / „Banalizarea acestui mecanism excepțional riscă să erodeze democrația”
Gandul.ro
Sunt românii pregătiți să-și suspende președintele? Șansele reale pe care le are scenariul suspendării lui...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
De ce sărbătorim Crăciunul pe 25 decembrie? Puțini români mai știu de ce a fost aleasă această zi
De ce sărbătorim Crăciunul pe 25 decembrie? Puțini români mai știu de ce a fost aleasă această zi
Pleacă sau nu Răzvan Simion de la Neatza?! Prezentatorul de la Antena 1 a fost categoric: „Nu știi ...
Pleacă sau nu Răzvan Simion de la Neatza?! Prezentatorul de la Antena 1 a fost categoric: „Nu știi dacă ești bun sau nu”
Primele imagini dureroase de la înmormântarea Mălinei Guler. Ce scrie pe sicriul tinerei? Zeci de ...
Primele imagini dureroase de la înmormântarea Mălinei Guler. Ce scrie pe sicriul tinerei? Zeci de oameni au condus-o pe ultimul drum
Reacția înduioșătoare a unei bătrâne care vede rafturile pline în supermarket. Prețurile mici ...
Reacția înduioșătoare a unei bătrâne care vede rafturile pline în supermarket. Prețurile mici au făcut-o să plângă! „Merită tot”
Amenzi de până la 6.000 de lei pentru românii care fac asta în apartamentele lor. La ce trebuie să ...
Amenzi de până la 6.000 de lei pentru românii care fac asta în apartamentele lor. La ce trebuie să fie atenți
Sărbători tot mai grele pentru Ioana Tufaru! Ce alimente de Crăciun îi va pune acum lui Luca pe masă, ...
Sărbători tot mai grele pentru Ioana Tufaru! Ce alimente de Crăciun îi va pune acum lui Luca pe masă, din cauza scumpirilor
Vezi toate știrile
×