Când vin alocațiile în ianuarie 2026. Se vor majora sau nu anul acesta?

În fiecare lună, alocațiile copiilor îi ajută pe părinții care se confruntă cu dificultăți materiale să acopere cheltuieli de bază precum mâncarea, îmbrăcămintea sau materialele necesare pentru școală. Pentru luna ianuarie 2026, autoritățile au stabilit calendarul de plată ținând cont atât de sărbătorile legale.

Plata alocațiilor se va face, ca și până acum, fie prin virament bancar, fie prin mandat poștal, în funcție de opțiunea fiecărui beneficiar. În cazul plății pe card, banii vor intra în conturi joi, 8 ianuarie 2026. De obicei, începutul de an vine adesea cu cheltuieli suplimentare, de la rechizite până la haine de sezon.

În mod obișnuit, viramentele bancare sunt procesate în jurul orei 14:00, însă părinții pot avea acces la bani în funcție de programul băncii, care nu este unul standard și poate varia. Cu toate acestea, experiența anilor anteriori arată că majoritatea beneficiarilor primesc alocațiile în aceeași zi.

Cuantumul alocațiilor nu se modifică la începutul lui 2026. Copiii cu vârsta de până la doi ani, precum și cei cu dizabilități între 3 și 18 ani, beneficiază de 719 lei lunar. Pentru copiii cu vârste între 2 și 18 ani, dar și pentru tinerii care urmează cursuri liceale sau profesionale, suma acordată este de 292 de lei pe lună.

În cazul celor care au ales plata prin Poșta Română, distribuirea alocațiilor începe după data de 8 ianuarie și se face gradual, în zilele lucrătoare următoare. Nu există o zi exactă de livrare, termenul variind în funcție de localitate și programul oficiilor poștale.

Va crește alocația din 1 ianuarie 2026?

În ceea ce privește o eventuală majorare a alocațiilor, ministrul muncii, Florin Manole, și-a exprimat sprijinul pentru indexarea acestora cu rata inflației începând din 2026. Acesta a subliniat dificultățile cu care se confruntă copiii din România.

„Este un subiect pe care eu îl susțin cu atât mai mult cu cât avem în toate cifrele statistice sărăcie în rândul copiilor din România, un procent extrem de mare, din păcate. Avem tot felul de creșteri de prețuri, inflație, asta se simte și pentru un copil”, a spus ministrul Muncii, Florin Manole.

