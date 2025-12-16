Acasă » Știri » Ce ajutor pot primi pensionarii în 2026, potrivit ministrului Muncii. Ei sunt seniorii României care vor primi bani în plus

Ce ajutor pot primi pensionarii în 2026, potrivit ministrului Muncii. Ei sunt seniorii României care vor primi bani în plus

De: David Ioan 16/12/2025 | 21:32
Ce ajutor pot primi pensionarii în 2026, potrivit ministrului Muncii. Ei sunt seniorii României care vor primi bani în plus
/ FOTO: Facebook

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunţat că sprijinul financiar pentru pensionari va continua și în anul 2026.

Oficialul a precizat că măsura va fi direcționată, ca și până acum, către persoanele vârstnice cu venituri reduse, considerate cele mai vulnerabile în fața creșterii prețurilor.

Ce ajutor pot primi pensionarii în 2026

În condițiile în care pensiile nu au fost indexate și valoarea punctului de pensie rămâne înghețată, acest ajutor ar putea reprezenta singura formă de majorare a veniturilor pentru milioane de pensionari din România. Decizia vine pe fondul măsurilor adoptate de Guvernul Bolojan, care a stabilit încă din primul pachet de reforme înghețarea punctului de pensie.

Ce este ajutorul de pensie, de fapt

„Guvernul Bolojan a decis încă din pachetul 1 înghețarea punctului de pensie. Cred însă că avem nevoie de un sprijin măcar pentru cei mai nevoiași dintre pensionari. Am avut anul acesta 800 de lei, 400 de lei în aprilie, 400 în decembrie”, a declarat ministrul Muncii.

Tabel ninsori Crăciun și Revelion | Care e probabilitatea să ningă în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
Tabel ninsori Crăciun și Revelion | Care e probabilitatea să ningă în orașul...
Ce salariu primește un îngrijitor de animale care lucrează la stat. Sunt incluse cazarea și sporul de toxicitate
Ce salariu primește un îngrijitor de animale care lucrează la stat. Sunt incluse...

Potrivit lui Florin Manole, modelul aplicat în 2025 ar putea fi menținut și anul viitor, în funcție de resursele bugetare disponibile. Ajutorul se acordă pensionarilor cu pensii mai mici de 2.574 de lei, prag stabilit pentru anul curent.

Deși Legea 360/2023 prevedea indexarea pensiilor în fiecare lună ianuarie, măsura nu a fost aplicată nici în 2025 și nici în 2026. În consecință, veniturile pensionarilor au rămas la același nivel, în timp ce costurile pentru alimente, medicamente și utilități au crescut constant.

Cine sunt seniorii care vor primi bani în plus

Datele oficiale arată că pensionarii au pierdut, în medie, 19% din valoarea pensiei, ca urmare a neindexării VPR cu rata inflației. Pierderea medie se ridică la 535 de lei lunar, ceea ce a afectat puternic puterea de cumpărare a vârstnicilor.

Ministerul Muncii susține că aceste ajutoare punctuale sunt esențiale pentru a reduce impactul scumpirilor asupra celor cu venituri mici.

„Dispoziția Ministerului Muncii este că trebuie să-i sprijinim pe cei mai nevoiași dintre pensionari. Sunt milioane de pensionari care câștigă sub acest prag, care au pensii mai mici decât cei 2.574 de lei, a fost pragul pentru anul acesta, și cred că ei sunt foarte afectați de creșterea de prețuri și au nevoie de sprijin”, a subliniat ministrul Florin Manole.

În 2025, ajutorul financiar a fost de 800 de lei, împărțit în două tranșe egale: prima de 400 de lei în primăvară și a doua în luna decembrie. Aproximativ 2.200.000 de pensionari au beneficiat de plata celei de-a doua tranșe, condiția principală fiind ca pensia să nu depășească 2.740 de lei.

Pentru acordarea sprijinului nu este necesară depunerea unei cereri, banii fiind virați automat de casele teritoriale de pensii, odată cu plata pensiei. Conform datelor recente, peste 2.750.000 de pensionari au fost eligibili pentru acest ajutor în 2025, suma de 400 de lei plătită în decembrie reprezentând a doua parte din sprijinul total de 800 de lei.

CITEŞTE ŞI: Ce se întâmplă cu salariul minim de la 1 ianuarie 2026. Guvernul a luat o decizie cruntă pentru români

Cresc bursele cu 200-500 de lei pentru acești elevi din România! Consiliul Local a făcut anunțul oficial

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Marius Tucă Show începe miercuri, 17 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
Știri
Marius Tucă Show începe miercuri, 17 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul: prof. univ. dr.…
Panica sporește la Cluj: alți doi angajați ai salonului au ajuns la spital! S-a extins ancheta epidemiologică
Știri
Panica sporește la Cluj: alți doi angajați ai salonului au ajuns la spital! S-a extins ancheta epidemiologică
Cât costă pe oră un ajutor în gospodărie: Sparge lemne, curăță terenuri și chiar construiește foișoare
Mediafax
Cât costă pe oră un ajutor în gospodărie: Sparge lemne, curăță terenuri și...
Cele 5 zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 2 luni. Apar oportunități și au parte de stabilitate financiară
Gandul.ro
Cele 5 zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 2 luni. Apar oportunități și...
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație...
Momentul în care un hoț român a fost demascat de un influencer: „A furat în Irlanda, dar lucrurile nu păreau să meargă bine acolo, așa că s-a întors în Londra”
Adevarul
Momentul în care un hoț român a fost demascat de un influencer: „A...
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții a rămas fără titlu după un gest controversat
Digi24
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții...
Decizia UE cu privire la mașinile pe benzină și motorină. Sunt vizați milioane de șoferi din Europa
Mediafax
Decizia UE cu privire la mașinile pe benzină și motorină. Sunt vizați milioane...
Parteneri
Acest aliment poate reduce riscul de cancer fără ca tu să-ți dai seama! Îl găsești la supermarket
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Acest aliment poate reduce riscul de cancer fără ca tu să-ți dai seama! Îl găsești...
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu, la 68 de ani? Explicația psihologului Radu Leca: „Când pensia dispare și casa e vândută...”. Internauții nu-l iartă: „Cândva, te țineai de petreceri cu fete!”
Click.ro
De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu, la 68 de ani? Explicația psihologului Radu Leca: „Când...
Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu cu hrană
Digi 24
Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu cu hrană
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump
Digi24
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump
ARO se reinventează: Ar putea produce anual până la 10.000 de SUV-uri hibrid. Cât costă primul exemplar
Promotor.ro
ARO se reinventează: Ar putea produce anual până la 10.000 de SUV-uri hibrid. Cât costă...
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Cea mai așteptată sculă PARKSIDE fără fir revine la Lidl. Idei de cadouri pentru meșteri
go4it.ro
Cea mai așteptată sculă PARKSIDE fără fir revine la Lidl. Idei de cadouri pentru meșteri
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Descopera.ro
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Cele 5 zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 2 luni. Apar oportunități și au parte de stabilitate financiară
Gandul.ro
Cele 5 zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 2 luni. Apar oportunități și au parte...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Marius Tucă Show începe miercuri, 17 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul: prof. ...
Marius Tucă Show începe miercuri, 17 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
EXCLUSIV CANCAN! Cine este, de fapt, biderul anonim nou intrat în Licitația de Iarnă Artmark 2025: ...
EXCLUSIV CANCAN! Cine este, de fapt, biderul anonim nou intrat în Licitația de Iarnă Artmark 2025: Romina Gingașu, soția lui Piero Ferrari, intrare spectaculoasă în Elita Artei Românești
Panica sporește la Cluj: alți doi angajați ai salonului au ajuns la spital! S-a extins ancheta epidemiologică
Panica sporește la Cluj: alți doi angajați ai salonului au ajuns la spital! S-a extins ancheta epidemiologică
UPDATE: Răspunsul Iulianei Pepene | Iuliana Pepene i-a luat locul soției și a închis seara cu „Făt-Frumos” ...
UPDATE: Răspunsul Iulianei Pepene | Iuliana Pepene i-a luat locul soției și a închis seara cu „Făt-Frumos” în mașină. Știristei de la Antena 1 nu i-a păsat de starea civilă?
Fotbalistul care vrea să părăsească echipa din cauza soției! Blondina l-a pus să se transfere imediat. ...
Fotbalistul care vrea să părăsească echipa din cauza soției! Blondina l-a pus să se transfere imediat. Care e motivul
Melek, văduva lui Dani Vicol, a răbufnit: „Deci, oficial, Mario Iorgulescu este liber!” Acuzații ...
Melek, văduva lui Dani Vicol, a răbufnit: „Deci, oficial, Mario Iorgulescu este liber!” Acuzații grave la adresa magistraților: „Au foarte multe conturi pline, pline de bani”
Vezi toate știrile
×