Ce ajutor pot primi pensionarii în 2026, potrivit ministrului Muncii. Ei sunt seniorii României care vor primi bani în plus

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunţat că sprijinul financiar pentru pensionari va continua și în anul 2026.

Oficialul a precizat că măsura va fi direcționată, ca și până acum, către persoanele vârstnice cu venituri reduse, considerate cele mai vulnerabile în fața creșterii prețurilor.

Ce ajutor pot primi pensionarii în 2026

În condițiile în care pensiile nu au fost indexate și valoarea punctului de pensie rămâne înghețată, acest ajutor ar putea reprezenta singura formă de majorare a veniturilor pentru milioane de pensionari din România. Decizia vine pe fondul măsurilor adoptate de Guvernul Bolojan, care a stabilit încă din primul pachet de reforme înghețarea punctului de pensie.

„Guvernul Bolojan a decis încă din pachetul 1 înghețarea punctului de pensie. Cred însă că avem nevoie de un sprijin măcar pentru cei mai nevoiași dintre pensionari. Am avut anul acesta 800 de lei, 400 de lei în aprilie, 400 în decembrie”, a declarat ministrul Muncii.

Potrivit lui Florin Manole, modelul aplicat în 2025 ar putea fi menținut și anul viitor, în funcție de resursele bugetare disponibile. Ajutorul se acordă pensionarilor cu pensii mai mici de 2.574 de lei, prag stabilit pentru anul curent.

Deși Legea 360/2023 prevedea indexarea pensiilor în fiecare lună ianuarie, măsura nu a fost aplicată nici în 2025 și nici în 2026. În consecință, veniturile pensionarilor au rămas la același nivel, în timp ce costurile pentru alimente, medicamente și utilități au crescut constant.

Cine sunt seniorii care vor primi bani în plus

Datele oficiale arată că pensionarii au pierdut, în medie, 19% din valoarea pensiei, ca urmare a neindexării VPR cu rata inflației. Pierderea medie se ridică la 535 de lei lunar, ceea ce a afectat puternic puterea de cumpărare a vârstnicilor.

Ministerul Muncii susține că aceste ajutoare punctuale sunt esențiale pentru a reduce impactul scumpirilor asupra celor cu venituri mici.

„Dispoziția Ministerului Muncii este că trebuie să-i sprijinim pe cei mai nevoiași dintre pensionari. Sunt milioane de pensionari care câștigă sub acest prag, care au pensii mai mici decât cei 2.574 de lei, a fost pragul pentru anul acesta, și cred că ei sunt foarte afectați de creșterea de prețuri și au nevoie de sprijin”, a subliniat ministrul Florin Manole.

În 2025, ajutorul financiar a fost de 800 de lei, împărțit în două tranșe egale: prima de 400 de lei în primăvară și a doua în luna decembrie. Aproximativ 2.200.000 de pensionari au beneficiat de plata celei de-a doua tranșe, condiția principală fiind ca pensia să nu depășească 2.740 de lei.

Pentru acordarea sprijinului nu este necesară depunerea unei cereri, banii fiind virați automat de casele teritoriale de pensii, odată cu plata pensiei. Conform datelor recente, peste 2.750.000 de pensionari au fost eligibili pentru acest ajutor în 2025, suma de 400 de lei plătită în decembrie reprezentând a doua parte din sprijinul total de 800 de lei.

