Înainte de Oana, sau Yasmine, a fost Dana. Cine o mai ține minte pe iubita lui Pepe? Noi am găsit-o în arhiva noastră!

Am scotocit prin arhive și am găsit imaginea care spune totul despre începuturile lui Pepe: tânăr, focos, gelos și îndrăgostit până peste cap. De la certuri pasionale și împăcări „mai dulci”, la munca din piață și filmările de la nunți, povestea lui e un amestec savuros de haos, ambiție și ascensiune spectaculoasă.

Prin arhivele presei mondene am dat peste o fotografie care te trimite direct în alt film: Pepe, la 21 de ani, subțire, cu părul negru, privire de Don Juan de cartier și Dana, o fostă manechină, blonda care i-a fost iubită într-o perioadă în care viața se trăia fără frână. Era vremea în care solistul de la Latin Express era descris fără menajamente: focos, seducător, gelos, cu fanele la pândă și presa pe urme. Un Pepe care trăia intens, vorbea fără filtru și făcea din fiecare zi o mică scenă de spectacol.

Cine o mai ține minte pe Dana, iubita lui Pepe?

La începutul anilor 2000, Pepe era latinul fierbinte al tabloidelor: mergea mai mult cu taxiul decât cu mașina personală, își lua permisul și încasa prima amendă din prima zi, dădea autografe pe unde apuca și nu se ferea să povestească episoade savuroase cu fanele care îl asaltau. Relația cu Dana era exact ce cerea publicul vremii: certuri, împăcări mai dulci, gelozii declarate și pasiune fără menajamente. Un amestec de haos, tinerețe și magnetism care l-a făcut rapid un personaj imposibil de ignorat.

Artistul povestea chiar el, cu sinceritate și mult orgoliu, cum a început totul:

„La început a fost o simpatie reciprocă. Seara târziu ea m-a condus cu mașina acasă, iar înainte de a adormi am primit un mesaj de la ea de «Noapte bună» și a rămas să ne sunăm. De afurisit și orgolios ce sunt, eu n-am sunat-o a doua zi, ca să văd ce face ea. După trei zile m-a sunat tot ea și mi-a spus că a fost plecată. Și mi-am zis că poate nici nu s-a gândit la mine. Așa că ne-am despărțit o singură zi, iar seara, când ne-am văzut, mai întâi ne-am certat, reproșându-ne că între timp fiecare și-a găsit pe altcineva. După care ne-am împăcat, fiindcă împăcarea e mai dulce.”

Pepe recunoștea deschis că orgoliul și gelozia făceau parte din joc:

„Eu sunt foarte ambițios și nu cedez. Până nu lasă de la ea, nu ne împăcăm. După aceea ne spunem cât de dor ne-a fost unul de celălalt, cât ne iubim. Suntem geloși amândoi unul pe celălalt. Dacă concluzionăm că cearta a fost o prostie… dar așa e un amor”, spunea artistul, în timp ce Dana îl caracteriza fără menajamente drept „un mare raptor sufletist, foarte gelos”. Din acel moment, cei doi erau mereu împreună, ea însoțindu-l aproape peste tot unde cânta, „unde era mai frumos”.

Dana a fost încălzirea, Oana meciul vieții

Ce se vede mai puțin în poza din arhivă, dar spune mult despre omul de azi, este drumul lung până la succes. Înainte să fie artistul care umple săli și vedeta televiziunilor, Pepe a fost vânzător în piață, ospătar, cameraman la nunți, vânzător de haine și cafea. A filmat petreceri private exact în perioada în care, ironic, avea să devină el însuși vedeta nunților cu ștaif. O perioadă despre care nu i-a fost niciodată rușine și pe care o povestește și astăzi cu umor și mândrie.

Cariera muzicală a prins contur odată cu trupa Latin Express, una dintre primele formații care au adus flamenco și latino în România. Albumul „Pasiune” a deschis apetitul publicului pentru acest stil, iar în 2000 Pepe a decis să meargă pe cont propriu. A urmat o serie de albume care au marcat anii de aur ai muzicii comerciale românești și hituri care se aud și azi. În paralel, a devenit o figură constantă pe micul ecran, consolidându-și statutul de artist popular.

Privind înapoi, contrastul e delicios: Pepe de atunci – impulsiv, vocal, cu viața trăită pe repede-înainte. Pepe de acum – artist matur, antreprenor cu investiții în spații comerciale, magazin vestimentar în centrul Capitalei și un brand personal construit cu răbdare. A păstrat carisma, dar a schimbat haosul cu strategie și instinctul cu experiență.

După povestea intensă cu Dana, în care gelozia și certurile erau condimentul zilnic, a urmat Oana Zăvoranu, iar aici lucrurile au trecut la nivelul următor. Dacă relația cu Dana făcea deliciul tabloidelor, cu Oana a fost show de show, scandaluri televizate, declarații acide și episoade care au ținut o țară întreagă cu ochii pe ei. Pepe și-a găsit, vorba aia, nașa, pentru că Oana Zăvoranu nu era genul care să joace rol secundar. A fost o relație explozivă, zgomotoasă și imposibil de ignorat, care a transformat viața personală a artistului într-un adevărat serial național, cu audiențe record și nervi întinși la maximum. Dar asta, poate, într-o altă fotografie.

