Vestea momentului în showbiz! Pepe urmează să devină tată pentru a patra oară: Yasmine e însărcinată!

Este vestea momentului în showbizul românesc! Pepe și Yasmine Pascu trăiesc unul dintre cele mai frumoase momente din viața lor. Artistul este în extaz, căci va deveni tată pentru a patra oară. Soția lui este însărcinată, conform iAMicon și familia lor se va mări peste câteva luni cu încă un membru, când va începe o nouă etapă în viețile lor.

Pepe este cunoscut pentru dragostea imensă pe care le-o poartă copiilor săi. El este deja tatăl a două fete minunate, Rosa și Maria, din mariajul cu Raluca Păstramă. Alături de băiețelul lui și al lui Yasmine, cei mici formează o familie unită și plină de armonie.

Artistul și soția sa au devenit părinții unui băiețel în 2022, iar acum micuțul Pepe va deveni frate mai mare. În prezent, bucuria este și mai mare, pentru ca frumoasa familie se va mări din nou, completând încă o dată tabloul lor fericit.

„Ce vrea Dumnezeu! În momentul de față, dacă ar fi să fie doar după mine, aș spune că e mult. Dar, cred că dacă vine aș fi cel mai fericit! Nu fug de responsabilități!”, a declarat Pepe în urmă cu puțin timp în cadrul unei emisiuni TV.

Cum este Pepe ca tată

Yasmine a povestit, în trecut că, în unele momente, Pepe adoptă o atitudine mai strictă, în timp ce ea tinde să fie mai indulgentă. Totul ține însă de context și de nevoile copiilor. Una dintre regulile constante este faptul că artistul nu obișnuiește să răsfețe micuții cu dulciuri, ceea ce contribuie la disciplina pe care o încurajează în familie.

”Sunt momente când el este mai dur și eu mai permisivă, depinde de situație. Tati nu este genul care să le mai dea câte o ciocolățică”, a declarat Yasmine, soția lui Pepe.

