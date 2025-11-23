Acasă » Exclusiv » Pepe nu-și mai pune ”filtru” și le dă pe față: ”Să se ducă!”

Pepe nu-și mai pune ”filtru” și le dă pe față: ”Să se ducă!”

De: Elisa Morandi 23/11/2025 | 18:01
Făcând o retrospectivă pentru anul 2025, Pepe a recunoscut într-un interviu pentru CANCAN.RO că nu a fost deloc ușor. Deși nu a numit direct vreo persoană, declarațiile sale lasă loc de speculații privind tensiunile cu fosta soție: „Să se ducă!”, a spus artistul, lăsând impresia că vrea să lase trecutul complicat în urmă.

În ciuda provocărilor și a anului încărcat, Pepe și-a găsit liniștea și echilibrul lângă Yasmine și copiii lor. Artistul povestește cu zâmbetul pe buze că abia așteaptă să petreacă următoarea vacanță de iarnă alături de familie, într-o stațiune de ski din România, departe de stresul și scandalurile care i-au marcat anul trecut.

CANCAN.RO: Cum a fost pauza de la “Te cunosc de undeva”? Ce ai făcut? Ai avut ceva mai mult timp. Uite, și timp pentru evenimentul TV Mania, unde ai fost din nou premiat

Pepe: Am făcut muzică, am filmat, am făcut videoclipuri, am avut activitate creativă, am intrat în studio, am materiale noi, contează mult.

Nu că mi-ar fi mâncat foarte mult timp “Te cunosc de undeva”, Doamne Ferește! “Te cunosc de undeva”, pentru cei care sunt implicați și fac transformările pe scenă e mai obositor.

Pentru mine, ca prezentator, mă duc în ziua filmării și doar aceea e munca mea. Dar contează fiecare zi în parte.

CANCAN.RO: Unde vă vor prinde sărbătorile în acest an?

Pepe: Ne bucurăm de sărbători. De Crăciun acasă, cu colindul, cu gătitul, cu aranjatul, cu cadouri, cu spiritual în sine.

Pepe și Yasmine Pascu au împlinit un an de la nuntă
Pepe și Yasmine Pascu au împlinit un an de la nuntă

CANCAN.RO: Cine va face pe Moșul în acest an? Cine e responsabil cu cadourile?

Moș Crăciun vine pe horn. Noi ne trezim dimineața, găsim în cenușă urmă de bocanc, biscuitele mâncat. Pepe are 3 ani jumătate, Maria aproape 14 ani. Încă mai caută urme de la Moș Crăciun. Ceea ce e foarte bine.

Pepe își dorește un an nou fără probleme!

CANCAN.RO: De Revelion ai concerte?

Pepe: De Revelion întotdeauna cânt. Am mai multe, doar în București.

Unul singur este semnat, achitat, dar mai sunt în discuții încă 4-5 evenimente, dar nu pot face față la mai mult de 3, că n-am cum. Cânt cu trupa, e mai complicat.

CANCAN.RO: Vacanța va fi după Revelion? Undeva la căldură?

Pepe: Nu, la zăpadă, pe aici, pe la noi cred. În țară.

CANCAN.RO: Ce-ți dorești pentru 2026?

De la 2026, sănătate și fericire. Și să-i vedem pe toți cu zâmbetul pe buze, să mai treacă toate problemele care au fost în 2025. Să se ducă!

CANCAN.RO: Ai avut un an greu?

Pepe: Eu consider că am avut un an bun. Atâta timp cât zâmbim și suntem împreună la ora asta la premiile Tv Mania, lucrurile au fost cum trebuie.

Întotdeauna ai loc de mai bine, cum întotdeauna dacă te-ai uitat la alții, cât de rău sunt, trebuie să te bucuri de ceea ce ești.

