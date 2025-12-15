Irinel Columbeanu, prima reacție după ce s-a botezat: „Mi-a venit să plâng”

Irinel Columbeanu a luat o decizie complet neașteptată, chiar în preajma Sărbătorilor. După o viață plină de încercări și demnă de un scenariu de film, fostul milionar s-a decis să urmeze un alt drum spiritual și s-a botezat. Iată prima lui reacție, după această schimbare importantă!

În filmarea devenită virală, fostul milionar de la Izvorani este îmbrăcat complet în alb și se află în mijlocul unei adunări religioase. Cel care a distribuit imaginile spune că fostul soț al Monicăi Gabor l-a acceptat pe Dumnezeu în viața lui și s-a botezat.

„Fraților, e monumental! Se botează Irinel Columbeanu. Își dă viața lui Hristos. Mi se pare monumental, gândiți-vă că a câștigat totul. E cea mai importantă decizie din viața lui. Decizia asta, de a-l primi pe Hristos ca Domn și Mântuitor în viața lui”, a spus Robert Grecu în mediul online.

Irinel Columbeanu, prima reacție după ce s-a botezat

Irinel Columbeanu a luat decizia de a-și schimba viața la vârsta de 68 de ani. Este binecunoscut faptul că viața lui din ultimii ani nu a fost una deloc ușoară, iar tot ceea ce a trăit l-a împins către acest moment special.

Fostul milionar a vorbit despre momentul discret, dar plin de emoție pe care l-a trăit. El a mărturisit că i-a urmat exemplul tatălui său și s-a botezat la aceeași biserică. Irinel Columbeanu a mai spus și că îi venea să plângă în acele momente, copleșit de emoție.

„Am vrut să urmez exemplul dat de tatăl meu, care și el s-a botezat la aceeași sfântă biserică. Nu a fost deloc greu, Dumnezeu mi-a dat puterea să o fac. Am declarat că am hotărât, fiind la azilul la care sunt acum, să îl las pe domnul Iisus Hristos să fie la volanul vieții mele. Nu am fost singur, mai erau mulți alți tineri și tinere și am fost impresionat de ceea ce au spus ceilalți. Mi-a venit să și plâng când am fost botezat. Mi-am dat seama că oricât aș încerca să îmi conduc viața singur, numai Iisus Hristos mă poate ajuta să iau hotărârile cele mai bune pentru mine”, a declarat Irinel Columbeanu pentru un post TV.

