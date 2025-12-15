Acasă » Știri » Irinel Columbeanu, prima reacție după ce s-a botezat: „Mi-a venit să plâng”

Irinel Columbeanu, prima reacție după ce s-a botezat: „Mi-a venit să plâng”

De: Denisa Iordache 15/12/2025 | 13:27
Irinel Columbeanu, prima reacție după ce s-a botezat: „Mi-a venit să plâng”
Irinel Columbeanu, prima reacție după ce s-a botezat

Irinel Columbeanu a luat o decizie complet neașteptată, chiar în preajma Sărbătorilor. După o viață plină de încercări și demnă de un scenariu de film, fostul milionar s-a decis să urmeze un alt drum spiritual și s-a botezat. Iată prima lui reacție, după această schimbare importantă!

În filmarea devenită virală, fostul milionar de la Izvorani este îmbrăcat complet în alb și se află în mijlocul unei adunări religioase. Cel care a distribuit imaginile spune că fostul soț al Monicăi Gabor l-a acceptat pe Dumnezeu în viața lui și s-a botezat.

„Fraților, e monumental! Se botează Irinel Columbeanu. Își dă viața lui Hristos. Mi se pare monumental, gândiți-vă că a câștigat totul. E cea mai importantă decizie din viața lui. Decizia asta, de a-l primi pe Hristos ca Domn și Mântuitor în viața lui”, a spus Robert Grecu în mediul online.

Zi excepțională pentru o zodie de foc. Astrele aduc noroc, bani și iubire pentru nativii născuți sub acest semn
Zi excepțională pentru o zodie de foc. Astrele aduc noroc, bani și iubire...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Irinel Columbeanu, prima reacție după ce s-a botezat

Irinel Columbeanu a luat decizia de a-și schimba viața la vârsta de 68 de ani. Este binecunoscut faptul că viața lui din ultimii ani nu a fost una deloc ușoară, iar tot ceea ce a trăit l-a împins către acest moment special.

Fostul milionar a vorbit despre momentul discret, dar plin de emoție pe care l-a trăit. El a mărturisit că i-a urmat exemplul tatălui său și s-a botezat la aceeași biserică. Irinel Columbeanu a mai spus și că îi venea să plângă în acele momente, copleșit de emoție.

„Am vrut să urmez exemplul dat de tatăl meu, care și el s-a botezat la aceeași sfântă biserică. Nu a fost deloc greu, Dumnezeu mi-a dat puterea să o fac.

Am declarat că am hotărât, fiind la azilul la care sunt acum, să îl las pe domnul Iisus Hristos să fie la volanul vieții mele. Nu am fost singur, mai erau mulți alți tineri și tinere și am fost impresionat de ceea ce au spus ceilalți. Mi-a venit să și plâng când am fost botezat. Mi-am dat seama că oricât aș încerca să îmi conduc viața singur, numai Iisus Hristos mă poate ajuta să iau hotărârile cele mai bune pentru mine”, a declarat Irinel Columbeanu pentru un post TV.

CITEȘTE ȘI:

Suma uriașă cu care Irina Columbeanu și-a vândut primul tablou. Cum arată pictura

Cum arată tabloul pe care Irina Columbeanu l-ar fi vândut cu 20.000 de euro: „L-am făcut când aveam opt ani”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Celebra influenceriță, chemată în instanță după mai multe plângeri! Un contract banal s-a transformat în scandal
Știri
Celebra influenceriță, chemată în instanță după mai multe plângeri! Un contract banal s-a transformat în scandal
Prezentatoare Antena 1, de nerecunoscut după ”divorț”: a ajuns piele și os! ”Ce ai pățit, fată? Bolnăvioară?”
Știri
Prezentatoare Antena 1, de nerecunoscut după ”divorț”: a ajuns piele și os! ”Ce ai pățit, fată? Bolnăvioară?”
Fii atent la postura în care dormi: ce sunt ridurile de somn și cum să previi acest semn de îmbătrânire prematură
Mediafax
Fii atent la postura în care dormi: ce sunt ridurile de somn și...
Temperaturi surprinzătoare la mijlocul lui decembrie. ANM, pentru Gândul: „Puține speranțe să vedem soare astăzi, nebulozitate pe tot intervalul”
Gandul.ro
Temperaturi surprinzătoare la mijlocul lui decembrie. ANM, pentru Gândul: „Puține speranțe să vedem...
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion...
Cine a fost John Cena. „Michael Jordan al wrestlingului” l-a depășit la multe capitole pe Hulk Hogan
Adevarul
Cine a fost John Cena. „Michael Jordan al wrestlingului” l-a depășit la multe...
Șeful diplomației maghiare lansează avertismente similare cu cele ale Kremlinului: liderii UE împing Europa spre un război cu Rusia
Digi24
Șeful diplomației maghiare lansează avertismente similare cu cele ale Kremlinului: liderii UE împing...
Remediul natural care ajută la scurtarea duratei răcelilor și gripei, potrivit experților de la Harvard
Mediafax
Remediul natural care ajută la scurtarea duratei răcelilor și gripei, potrivit experților de...
Parteneri
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu! Nu o mai recunoști! Cum arată acum, la 45 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu! Nu o mai recunoști! Cum arată acum, la...
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea a fost plătită din munca părinților” Unde îi sunt lucrurile: „Horia mi le-a dus în...”
Click.ro
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea...
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la INML la cerea procurorilor
Digi 24
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la...
I-au promis bani, casă și soție, dar a ajuns într-o peșteră în deșert. Povestea olandezului care a luptat alături de ISIS în Somalia
Digi24
I-au promis bani, casă și soție, dar a ajuns într-o peșteră în deșert. Povestea olandezului...
Concurs de ironii la adresa unui Cybertruck văzut în Constanța! Cu ce au comparat românii mașina
Promotor.ro
Concurs de ironii la adresa unui Cybertruck văzut în Constanța! Cu ce au comparat românii...
BANCUL ZILEI. – Iubi, tu mă mai iubesti? – Da, cum să nu, draga mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubi, tu mă mai iubesti? – Da, cum să nu, draga mea!
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și unde îl poți vedea
go4it.ro
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și...
O planetă ciudată i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Descopera.ro
O planetă ciudată i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Temperaturi surprinzătoare la mijlocul lui decembrie. ANM, pentru Gândul: „Puține speranțe să vedem soare astăzi, nebulozitate pe tot intervalul”
Gandul.ro
Temperaturi surprinzătoare la mijlocul lui decembrie. ANM, pentru Gândul: „Puține speranțe să vedem soare astăzi,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Internetul fierbe după o fotografie cu JD Vance: criză de cuplu sau regie perfectă?
Internetul fierbe după o fotografie cu JD Vance: criză de cuplu sau regie perfectă?
Celebra influenceriță, chemată în instanță după mai multe plângeri! Un contract banal s-a transformat ...
Celebra influenceriță, chemată în instanță după mai multe plângeri! Un contract banal s-a transformat în scandal
Prezentatoare Antena 1, de nerecunoscut după ”divorț”: a ajuns piele și os! ”Ce ai pățit, ...
Prezentatoare Antena 1, de nerecunoscut după ”divorț”: a ajuns piele și os! ”Ce ai pățit, fată? Bolnăvioară?”
Prima reacție a iubitului Rodicăi Stănoiu, după ce a fost deshumată. Cum a fost surprins la cimitir
Prima reacție a iubitului Rodicăi Stănoiu, după ce a fost deshumată. Cum a fost surprins la cimitir
John Cena, ”agățat” de soția de origine iraniană. Cum l-a scos Shay în oraș, când el nu îndrăznea ...
John Cena, ”agățat” de soția de origine iraniană. Cum l-a scos Shay în oraș, când el nu îndrăznea să o facă
Reacția Oanei Moșneagu când l-a văzut pe Vlad Gherman cu altă femeie. Actrița a filmat tot
Reacția Oanei Moșneagu când l-a văzut pe Vlad Gherman cu altă femeie. Actrița a filmat tot
Vezi toate știrile
×