De: Delina Filip 15/12/2025 | 15:27
Gestul macabru al „frumușelului” de la Antena 1: i-a trimis o coroană la poartă. Fosta soție, terorizată și amenințată, face acuzații grave!
În numele iubirii se spun și fac multe, dar în numele răzbunării se comit fapte care îți îngheață sângele în vene. O fostă vedetă Antena 1 pare că a uitat complet orice limită, transformând un divorț scandalos într-un adevărat coșmar pentru fosta soție. Despărțirea nu a însemnat finalul, ci începutul unei lupte în care amenințările, presiunile și gesturile șocante au devenit armele principale. Iar ceea ce a făcut recent bărbatul întrece orice imaginație: un gest macabru, menit să bage spaima în sufletul mamei copiilor lui. Avem toate detaliile care scot la iveală o poveste de-a dreptul cutremurătoare.

Gabriel Botez, fost concurent al emisiunii Mireasa, a avut o relație lungă cu Roxana, femeia cu 10 ani mai tânără decât el care i-a oferit și doi copii. Telenovela dintre ei a pornit de la un scandal uriaș în care bărbatul o acuza pe brunetă de infidelitate, dar și de faptul că și-a neglijat copiii. Ba mai mult, bărbatul a cerut în instanță ca mama copiilor lui să fie decăzută din drepturile părintești. În urmă cu puțin timp, Roxana a decis să nu mai tacă și a dezvăluit că de la un timp trăiește un calvar din cauza tatălui fiilor ei!

Fosta soție a lui Gabriel Botez, terorizată de bărbat! I-a trimis o coroană la poartă

După o perioadă în care a încercat să rezolve lucrurile în instanță, femeia a decis să nu mai tacă! A pus tunurile pe fostul soț și îl acuză de violență, amenințări și minciună și vine și cu dovezi în acest sens.

„Gabriel Botez susține ca a plătit pentru ce a făcut în filmările acelea anul trecut cu brățara. Greșit! Cum să “plătești” anul trecut pentru ceva ce ai făcut anul ăsta respectiv zilele trecute, aseară se vad datele in filmări, adică suntem toți idioti? Brățara a avut-o pentru amenințări și violențe anul trecut nu pentru ceea ce se vede în filmările postate de mine acum!”, începe ea.

Roxana susține că a primit numeroase amenințări cu moartea de la fostul partener, inclusiv după ce s-au întâlnit în instanță pentru a lupta pentru custodia copiilor. Bruneta a spus chiar că fostul ei partener a mers în până la extrem și a făcut un gest care îți dă fiori: I-a trimis o coroană de flori la poartă.

„Și acele mesaje cu amenințări sunt 100%  reale. Se pot verifica oricând la poliție dacă sunt trimise de tine! Le-ai recunoscut și în proces când te-a întrebat judecătoarea de ce ați amenințat cu moartea dle Botez și ai răspuns ca la nervi, la impuls”, i-a mai transimis ea fostului soț.

Roxana susține că a fi primit de la fostul soț o coroană de flori
Roxana susține că a fi primit de la fostul soț o coroană de flori

Gabriel Botez s-a prezentat public drept tatăl sacrificat și bărbatul care „a făcut totul” pentru binele copiilor. Declarații frumos ambalate, livrate pentru CANCAN.RO, (vezi aici) în care susținea că el s-a ocupat de creșterea și educația celor mici și că a încercat, fără succes, să repare relația cu fosta soție. Mai mult, bărbatul afirma că a fost nevoit să apeleze la instanță pentru a o decădea pe Roxana din drepturile părintești, aruncând asupra ei o etichetă extrem de gravă. Doar că acum, întreaga poveste este demontată de Roxana care vine cu acuzații și dovezi la adresa lui.

„El se dă victimă și tata model în postări! Repet pentru ultima oară: Nu sunt decăzută din niciun drept față de copii, așa cum minte Gabriel Botez. Are doar custodia pentru care am fost de acord ca să scap de teroarea lui și să vadă cum se cresc doi copii și cat de greu se fac banii. Eu copiii i-am cerut non stop! Cer să ne înțelegem ca doi oameni pentru copii, dar nu ai cu cine”, a mai spus ea.

Roxana, dezvăluie motivul plecării sale:  „Decât să mă vadă copiii terorizată zilnic, mai bine să pot munci”

Roxana neagă vehement ceea ce fostul ei soț a declarat și face acuzații grave la adresa lui. Mai mult, pentru a demonstra că nu minte, femeia a făcut publice mesajele de amenințare pe care le primește constant (le vezi în galeria foto). Aceasta susține că Gabriel i-a folosit pe cei doi băieți ca mijloc de șantaj pentru a o aduce înapoi pe ea. De data aceasta, femeia este decisă să nu se lase, deși recunoaște că decizia plecării de lângă copii a fost foarte grea, însă vrea să nu mai pice în șantajul lui, spune ea.

„El cu copiii se descurca foarte bine, altfel nu eram de acord cu așa ceva, știe să le gătească ca doar a fost bucătar, știe să îi țină curați, să îi ducă la școală, nu îi bate. De întors împotriva zilnic o face, numai prostii le spune să se asigure ca nu vor copiii să mă vadă. El a vrut custodia din ambiție și răzbunare că poate, poate așa mă întorc la el. I-a funcționat de prea multe ori șantajul cu copiii ca să stau lângă el! Cu greu și cu inima praf de data asta NU!! Să te vedem cat mai reziști până singur renunți la ei”, a mai spus ea.

Gabriel Botez și Roxana au ajuns la cuțite
Gabriel Botez și Roxana au ajuns la cuțite

Mai mult, femeia susține că s-a preocupat financiar de copii și după divorț, în toată perioada cât au locuit la tatăl lor, și nu a plecat cu banii care trebuiau să le revină micuților.

„Nu am zis niciodată că a fost cea mai bună decizie (n.r să plece), dar voi nu știți ce face omul ăsta și de câte e în stare, decât să mă vadă copiii mei terorizată de el zilnic, mai bine să pot munci pentru ei, repet bani și cumpărături și cheltuieli la școală acopăr destule. El a primit bani, cumpărături non stop lunar de la mine de când are copiii, nu există nicio “restanță”, dacă s-ar putea să primească sute de milioane și tot nu îi ajung, ca na munca e grea.  Nu am divorțat ca să pot să fiu eu liberă și frumoasă pe străzi ci ca să scap de un om dezaxat, violent și certat cu munca!”, a mai susținut Roxana.

×