Frumuşelul de la Antena 1, proces cu acuzaţii şocante: i-a dat fatala fostei soţii! Instanţa a decis, ea trebuie să plătească!

Scandalul dintre fostul concurent al emisiunii Mireasa şi femeia care i-a dăruit doi copii a ajuns în instanţă. Frumuselul de la Antena 1 a pus tunurile pe blondină şi se pare că a avut motive întemeiate. Judecătorii au decis că bărbatul a avut dreptate, iar acuzaţiile pe care i le-a adus tinerei sunt fondate. Motiv pentru care femeia este acum bună de plată. CANCAN.RO vă prezintă în exclusivitate toate detaliile „războiului” dintre cei doi care este departe de final!

Gabriel Botez, fost concurent al emisiunii Mireasa, a crezut că şi-a găsit sufletul pereche, iar pentru o lungă perioadă chiar aşa a fost. S-a căsătorit cu aleasa inimii, o femeie cu 10 ani mai tânără decât el, au făcut doi copii, însă cu trecerea anilor au apărut problemele. Scandalul dintre cei doi a pornit, după ce frumuşelul din Antenă a descoperit că soţia lui îi era infidelă. Dar cel mai grav lucru pentru acesta a fost momentul în care tânăra a decis să plece de acasă şi nu a vrut să mai ştie nimic de cei doi băieţi. (VEZI AICI DETALII).

Frumuşelul de la Antena 1 a pus tunurile pe fosta soţie

Gabriel s-a ocupat de creşterea şi educaţia micuţilor, a încercat să remedieze lucrurile dintre el şi Roxana, dar nu a avut succes. După ce a rugat-o în repetate rânduri să ia legătura cu cei doi băieţi, iar aceasta a refuzat, a decis să meargă în instanţă şi să o decadă din drepturile părinteşti.

Judecătorii au analizat probele pe care fostul concurent de la Mireasa le-a depus, iar în final i-au dat dreptate. Ba mai mult decât atât, acum femeia este obligată să plătească pensie alimentară pe ultimele 7 luni, mai precis din februarie. Pentru fiecare copil, blondina ar trebui să scoată din buzunar 6.000 de lei.

„Am solicitat exercitarea exclusivă a autorității părintești asupra copiilor mei, Joshua și Zian, dintr-un singur motiv: protecția și binele lor. Din luna decembrie a anului trecut, mama lor a încetat complet orice contact cu ei și nu a contribuit nici financiar, nici afectiv la creșterea acestora. Mai mult decât atât, a afirmat că nu va plăti pensia de întreținere, considerând că orgoliul și ambițiile personale sunt mai importante decât obligațiile față de propriii copii.

În tot acest timp, mama a ales să își dedice atenția mai mult aspectului său fizic și ieșirilor în spații publice, precum cluburi și cafenele, alături de prietene și noul bărbat din viața ei în loc să fie prezentă în viața de zi cu zi a copiilor. Această atitudine a demonstrat lipsa de interes față de nevoile lor reale, atât emoționale, cât și materiale.

Instanța a admis cererea mea și a demonstrat ceea ce eu susțin de atâtea luni de zile și ea mereu m-a făcut mincinos și fals, dar acum s-a dovedit cine a avut dreptate de la bun început si a stabilit exercitarea autorității părintești exclusiv de către mine, pentru ca Joshua și Zian să beneficieze de stabilitatea și grija de care au nevoie. Această decizie nu este despre conflictele dintre adulți, ci despre dreptul copiilor de a avea parte de siguranță, echilibru și sprijin constant în creșterea și educația lor”, a declarat Gabriel Botez în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

CITEŞTE ŞI: Frumuşelul de la Antena 1 o desfiinţează pe fosta soţie: “A plecat cu banii copiilor și tot aurul” Replica femeii l-a scos din minţi

Cine deține informații despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.