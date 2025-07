Frumuşelul de la Antena 1 o desfiinţează pe fosta soţie: “A plecat cu banii copiilor și tot aurul” Replica femeii l-a scos din minţi

În iubire și-n război se spune că toate sunt permise, dar telenovela de astăzi pare că nu se mai apropie de sfârșit. Este vorba despre un fost concurent al emisiunii Mireasa, care îi aruncă cuvinte grele și multiple acuze fostei soții. De-a lungul timpului, cei doi s-au mai duelat în replici tăioase în mediul online, iar acum, fosta parteneră de viață își spune partea sa de poveste. CANCAN.RO are detalii de declarații incredibile!

Gabriel Botez, fost concurent al emisiunii Mireasa, a avut o căsnicie cu năbădăi cu Roxana, care i-a oferit și doi copii. Vă reamintim că telenovela a pornit de la un scandal uriaș, în care bărbatul o acuza pe fosta soție de infidelitate, dar și de faptul că și-a neglijat copiii (VEZI AICI DETALII).

Acum, Gabriel vine cu noi declarații despre Roxana, în încercarea de a le arăta tuturor cum au stat, de fapt, lucrurile, din punctul său de vedere.

Fostul concurent de la Mireasa, replici dure la adresa fostei soții

Gabriel Botez o acuză pe Roxana că l-a înșelat cu un donator de pe TikTok, iar apoi a uitat de atribuțiile sale de mamă. În plus, din spusele sale, neagă faptul că ar fi fost violent cu ea, totul fiind o înscenare din partea ei.

“Am tot stat și am tot încercat să tac de peste un an de zile. Nu am vrut să mă cobor la nivelul la &/@¥& ăsta de femeie, dacă se poate numi așa, &@/£” asta de femeie cu care am stat 10 ani. Pentru ea, rușinea și respectul față de noi nu au existat nicio clipă. Dimpotrivă, și-a bătut joc de noi, mai ales de copiii ei. Când tu, &£@/$, faci ceea ce faci, iar lumea îmi trimite mesaje, filmulețe video și conversații cu tine în diferite ipostaze și locuri… și copiii au de suferit, dar tu te distrezi și nu-ți pasă… atunci schimbăm foaia.

Această femeie trăia cu un „celebru donator” de pe TikTok de cel puțin 4-5 luni în timp ce era cu mine în casă, iar copiii ei erau în UK. A folosit o poză făcută după injectarea cu acid hialuronic în buze, unde era vânătă, pentru că nu fusese la o clinică estetică, ci la cineva acasă și nu i-a reușit intervenția ca să spună că i-am spart eu buza”, a declarat Gabriel Botez pentru CANCAN.RO.

“A plecat cu banii copiilor și cu economiile mamei mele”

Fostul concurent de la Mireasa nu se oprește aici nu acuzele. El spune că fosta parteneră de viață a plecat cu bani, aur și toate economiile adunate de-a lungul anilor.

“După anumite cercetări, am dovada de la Poliția Metropolitană din Hatfield (UK) că sunt nevinovat și că nu s-a dovedit nimic din ce au încercat ea și fosta mea soacră să însceneze. În momentul în care a plecat, a plecat cu banii copiilor, de la beneficiile pe care le încasa în numele lor, dar și cu toate economiile mamei mele, în jur de 6000 de euro, pentru care este depusă plângere la Secția 16 Poliție și pentru care ea este cercetată. A plecat și cu tot aurul de la mine. Păi, eu, f&@ &@£% de femeie ce ești, n-am ieșit, ca bărbat, în ultimul an, în niciun club și cu nicio femeie, din respect pentru ce-a fost în trecut, căsnicia noastră și din respect pentru copiii mei.

Iar tu, ca femeie, ai rupt mesele și băile cluburilor în două și credeai că noi, care aveam dovezile în față cu ceea ce făceai tu, mai credem că suferi și ești în depresie? Vecinii ei, de unde locuiește, ne trimiteau poze și filmări cu ea ieșind din diverse mașini și mergând prin cluburi, cafenele și mall-uri cu diferiți bărbați sau cu așa-zisele prietene. Dar ea poza în „bolnavă” în fața noastră, crezând că ne-a dus de nas cu minciuna patetică potrivit căreia suferă și e închisă în casă de atâtea luni.

Inclusiv mi-au fost trimise poze cu conturi deschise (sau, mai bine zis, redeschise) pe OnlyFans. Dar nu mare mi-a fost surpriza când am văzut că are și cont pe site-uri cu escorte, cont pe care a negat în tot acest timp că l-ar fi deschis ea, susținând că cineva își bate joc de ea… sau poate chiar că eu l-am deschis. Nici măcar poze cu copiii ei nu are pe profilul de Facebook sau Instagram. E ca și cum noi nu am existat, sau ca și cum copiii ei s-au evaporat. Noi am fost doar un episod urât în viața ei”, a mai spus fostul concurent de la Mireasa.

Fosta soție îl contrazice

Roxana a spus și ea partea ei de adevăr. Neagă toate acuzațiile pe care i le-a adus fostului soț de-a lungul timpului, ba mai mult decât atât, spune că nu poate avea liniște din cauza lui, deoarece îi urmărește fiecare mișcare.

“Acest om a avut ordin de restricție și nu degeaba. A trebuit să stea la 300 de metri distanță de mine. Acest &@(¥ de om are o putere de manipulare extraordinară, pe care voi nu o cunoașteți, și îi reușește de minune în online. Câte bătăi am îndurat eu de la omul ăsta, nu mai am fire de păr în cap! Câte înjurături, câte blesteme, câtă teroare, amenințări. Are tupeul să mintă că el n-a dat o palmă! Păi… și mama lui e martoră, familia lui, cum pot să-l susțină cu ochii închiși? Tatăl lui, de care mama lui s-a despărțit acum mulți ani din același motiv: bătăi zilnice. De unde să ia exemplu? A avut în familie cele mai bune exemple. Fosta lui soție, că poate nu știți, dar a mai fost căsătorit! Fiecare ar trebui să-și vadă de viața lui. Dar viața lui se învârte în jurul meu, obsedat de tot ceea ce fac eu.

Eu nu trăiesc o viață normală. Nu pot să am un job, nu pot să ies din casă, pentru că el stă și mă pândește zilnic. Are tupeul să mintă că mă injectez eu acasă, la așa-zisele doamne care injectează. Toată viața mea, doar la clinici am făcut această procedură. Și nu de asta sunt eu vânătă, cu buzele sparte, ci din cauza unui animal de bărbat. Acest om este certat cu munca. De când îl știu, mai mult îi place să tragă chiulul. Știe el prea bine cât timp am muncit doar eu în familia aia. Tocmai de-aia am ajuns să fac și OnlyFans, și TikTok, că nu erau bani nici de pâine în casă. Și tot la sugestiile lui, bineînțeles.

Singurul aur de la acest om care mi-a rămas a fost un cercel în buric de 1g și un inel de 2g. Atât! În rest, totul a fost mâncat de amanet! Nu am plecat decât cu ce aveam pe mine. În rest, nu am cerut nimic. S-a dus să depună niște plângeri mincinoase, cum că aș fi furat și de atunci tot așteaptă rezolvarea lor, pentru că nu are nicio probă că s-ar fi întâmplat așa ceva. Așteaptă bani făcuți fără efort, că munca e grea”, spune Roxana într-o postare pe social media.

