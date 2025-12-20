După munca asiduă la noua casă, merge și puțin shopping. Magicianul Robert Tudor cheltuie banii la mall cu soția

Sărbătorile se apropie cu pași repezi, iar vedetele sunt pe ultima sută de metri cu pregătirile de Crăciun. CANCAN.RO a fost pe fază și, de data aceasta, în vizor ne-au intrat magicianul Robert Tudor și soția lui, Elena. După o perioadă în care s-au concentrat pe finalizarea casei, cei doi au trecut la detaliile de sărbătoare. Iată cum i-am surprins pe cei doi în focul pregătirilor, mai ales că ultimele luni au fost dedicate în mare parte locuinței la care urmează să se mute.

Robert Tudor este fără doar și poate unul dintre cei mai cunoscuți oameni de enterteinment de la noi. A devenit cunoscut odată cu participarea în showurile de talente din România, apoi oamenii au avut ocazia să-l descopere în cadrul emisiunii Neatza. Anul acesta a spus Da unei provocări uriașe, cea de la Power Couple, acolo unde a participat, desigur, alături de soția lui. Au ieșit câștigători și au plecat de acasă cu marele premiu în valoare de 46.000 de euro! Banii i-au investit în casa la care urmează să se mute cât de curând care ajunge la 1 milion de euro. Dar, până atunci, cei doi se pregătesc pentru Crăciun. Iată cum i-am surprins.

Magicianul Robert Tudor și soția lui, la pas prin magazine

Robert Tudor și soția lui, Elena, au intrat în febra pregătirilor pentru Crăciun și, cum au doi copii, trebuie să vină Moșul și la ei. Așadar, celebrul cuplu a mers la mall Băneasa să se întâlnească cu Moș Crăciun. Îmbrăcați de parcă erau la Polul Nord, cei doi nu și-au dat jos gecile de pe ei și au preferat să o ia la pas așa cum au venit de afară prin magazine.

Pentru că sunt doi oameni responsabili, prima oprire a fost la un self payment, sau bancomat de plătit facturi, pe românește, acolo unde Robert s-a ocupat de plată. Ulterior, au intrat într-un magazin cu haine unde au zăbovit câteva minute până s-au decis ce să cumpere.

N-au spart banii pe prostii, au căutat cadouri „la copii”

Elena și Robert Tudor sunt cuplul acela modern căci ea cară plasele, el dă cu cardul, o balanță perfect echilibrată. În plus, cei doi se potrivesc și ca stil vestimentar. Casual, fără prea multe bătăi de cap, dar care li se potrivește de minune. Și, dacă mai pui la socoteală că cei doi se consultă în toate, înețelegem de ce au fost desemnați: Power Couple.

