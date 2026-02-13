Te-ai întrebat vreodată care este diferența dintre ciorbă și supă? Detaliul care le deosebește

Diferența dintre supă și ciorbă nu ține doar de un detaliu de gust, deși ambele sunt nelipsite de pe masa românilor, scrie CSID. Supa are un gust aparte, dulceag sau neutru, abundă în tăiței, iar lichidul are o anumită finețe.

Aroma ei provine exclusiv din ingredientele pe care le conține: carne, oase, legume. În general, este considerată un preparat ușor, care poate fi servit și la vreme de boală ori când ești în convalescență.

Diferența dintre ciorbă și supă

Ciorba, în schimb, este definită de gustul său acrișor, care poate fi obținut cu ajutorul borșului fermentat sau dacă adaugi zeamă de varză, oțet ori suc de lămâie. Ciorba este mai consistentă, mai bogată în legume. Ciorbele pot fi și de mai multe feluri.

Află numai pe Csid.ro care este diferența dintre supă și ciorbă!