Cât câștigă o bonă thailandeză în București, în 2026? Câți bani primește, în funcție de regimul de lucru: live-in sau extern

În ultimii ani, tot mai multe familii din București și din țară apelează la bone thailandeze pentru a le ajuta în creșterea copiilor și în gestionarea treburilor casnice. Aceste angajate sunt apreciate pentru seriozitate, răbdare și experiența în îngrijirea celor mici, iar oferta variază în funcție de tipul de contract și de abilitățile lor.

În 2026, salariul unei bone thailandeze din București depinde în mare măsură de regimul de lucru, intern (live-in) sau extern (8 ore/zi), și de experiența acumulată. Cele mai multe bone asiatice sunt angajate în regim intern, ceea ce implică atât un angajator care trebuie să suporte costuri suplimentare, cât și un venit stabil și clar pentru bonă.

Salariul pe care îl primește o bonă thailandeză în București

Bona internă (live-in): Venitul mediu net variază între 3.500 și 4.500 RON (aproximativ 700–900 EUR), iar bonele cu experiență extinsă sau cu cunoștințe excelente de limba engleză pot ajunge la 5.000-6.000 RON.

Bona externă (program de 8 ore/zi): Salariile pornesc de la aproximativ 3.500 RON și pot crește în funcție de sarcinile suplimentare, cum ar fi menajul ușor sau alte responsabilități casnice.

Pentru angajatele în regim intern, pachetul salarial include, pe lângă salariu: cazare și masă asigurate gratuit, un bilet dus-întors către Thailanda o dată la 1-2 ani și acoperirea costurilor pentru asigurare medicală și viză de muncă. Aceste beneficii fac regimul intern mai avantajos și oferă stabilitate, în timp ce regimul extern rămâne mai flexibil, dar cu beneficii mai limitate.

Bonele asiatice sunt recunoscute pentru răbdarea și atenția la detalii, fiind capabile să se implice activ în educația și dezvoltarea copiilor, dar și în menținerea unei case organizate. Prezența lor poate reduce stresul părinților și le oferă mai mult timp liber, în timp ce micuții beneficiază de sprijin constant și de experiența unei persoane cu abordări diferite,

