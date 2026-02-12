Acasă » Știri » Cât câștigă un nepalez la el în țară. Diferența față de România este uriașă

Cât câștigă un nepalez la el în țară. Diferența față de România este uriașă

De: Irina Vlad 12/02/2026 | 22:45
Cât câștigă un nepalez la el în țară. Diferența față de România este uriașă
Cât câștigă un nepalez la el în țară. Diferența față de România este uriașă / sursă foto: social media

Unul dintre principalele motive pentru care asiaticii vin să muncească în România îl reprezintă diferența dintre salariile din țările lor. Cât câștigă un nepalez la el în țară, de fapt? Diferența față de țara noastră este uriașă. 

De la an la an, anagajatorii români reușesc să atragă un număr impresionant de lucrători din țări sau zone sărace, cărora le oferă venituri (plus cazare și mâncare) de până la patru ori mai mari decât în țările lor. De asemenea, accesul la piața muncii din Uniunea Europeană le oferă posibilitatea de a se angaja la locuri de muncă și mai bine plătite.

Cât câștigă un nepalez la el în țară. Diferența față de România este uriașă / sursă foto: social media

Ce salariu are un nepalez la el în țară

Spre exemplu,în Nepal, veniturile sunt semnificativ mai mici decât în România, motiv pentru care mulți aleg să muncească în străinătate. Începând cu 17 iulie 2025, salariul minim pe economie în Nepal a fost majorat la 19.550 NPR (aproximativ 133 USD sau 615 RON) pe lună. Această sumă include salariul de bază și o indemnizație.

În funcție de zonă/oraș, venitul  mediu lunar variază între între 25.000 și 40.000 NPR (aproximativ 170 – 275 EUR). Un muncitor necalificat primește aproximativ 754 NPR, adică aproximativ 25 de lei/zi.

Profesioniștii din domenii precum IT, bănci sau educație (profesori de liceu) pot câștiga între 55.000 și 80.000 NPR. În mediul rural, venitul necesar pentru un trai decent este estimat la aproximativ 18.525 NPR.

Având în vedere salariile nepalezilor, în România, un lucrător nepalez primește un salariu de aproximativ 2.575 de lei – circa 75.000 NPR (de patru ori mai mult decât salariul minim din țara lor), salariu asemănător cu cel al unui profesionist IT din Nepal. Majoritatea angajatorilor români le oferă adesea angajaților nepalezilor cazare și masă inclusă.

Câte ore pe zi muncește acest srilankez pentru 3.000 lei/lună, în România. Lucrează 6 zile pe săptămână: „Vineri liber!”

Nepaleză, angajată la un hotel din Maramureș, dată în judecată! A furat din seifurile clienților sume uriașe: cum acționa femeia

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Isabella s-a îndrăgostit la prima vedere de un tânăr din avion. Ireal ce a urmat imediat după ce i-a scris un bilețel
Știri
Isabella s-a îndrăgostit la prima vedere de un tânăr din avion. Ireal ce a urmat imediat după ce…
Cum se obține pensia anticipată. Cu cât primești mai puțin dacă te pensionezi înainte de termen
Știri
Cum se obține pensia anticipată. Cu cât primești mai puțin dacă te pensionezi înainte de termen
Distrugeri în lanț la instalații eoliene din România. Investitorii cer intervenția autorităților
Mediafax
Distrugeri în lanț la instalații eoliene din România. Investitorii cer intervenția autorităților
Nicușor Dan acuză CCR de „tergiversare” privind pensiile magistraților: „Îmi doresc asumare din partea CCR”
Gandul.ro
Nicușor Dan acuză CCR de „tergiversare” privind pensiile magistraților: „Îmi doresc asumare din...
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A ales să concureze la Jocurile Olimpice pentru țara părinților nu pentru țara ei natală
Prosport.ro
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A...
„Sultanul“ Erdogan își pregătește fiul pentru a prelua conducerea Turciei. Scenarii pe culoarele puterii de la Ankara
Adevarul
„Sultanul“ Erdogan își pregătește fiul pentru a prelua conducerea Turciei. Scenarii pe culoarele...
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul unui război cu Rusia
Digi24
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul...
Misiune istorică. O rachetă europeană a decolat spre spațiu cu 32 de sateliți la bord
Mediafax
Misiune istorică. O rachetă europeană a decolat spre spațiu cu 32 de sateliți...
Parteneri
Cum arată Vica Blochina la 49 de ani, după ce și-a scos toată grăsimea de pe abdomen. Fosta lui Pițurcă, imagini senzuale
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Vica Blochina la 49 de ani, după ce și-a scos toată grăsimea de...
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Tensiune fără precedent între Polonia și SUA: Relațiile dintre aliați nu se pot baza pe lingușire
Digi 24
Tensiune fără precedent între Polonia și SUA: Relațiile dintre aliați nu se pot baza pe...
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert: Rate prea mari de eroare
Digi24
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert:...
Cel mai familist model Dacia (facelift 2026) poate fi comandat în România. În duel direct cu Citroen
Promotor.ro
Cel mai familist model Dacia (facelift 2026) poate fi comandat în România. În duel direct...
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Miza de 6 mld. €: De ce s-au supărat francezii pe Armata Română
go4it.ro
Miza de 6 mld. €: De ce s-au supărat francezii pe Armata Română
O navă spațială dispărută de 60 de ani ar fi fost regăsită!
Descopera.ro
O navă spațială dispărută de 60 de ani ar fi fost regăsită!
După 25 de ani, Diablo 2 primește un nou personaj jucabil
Go4Games
După 25 de ani, Diablo 2 primește un nou personaj jucabil
Nicușor Dan acuză CCR de „tergiversare” privind pensiile magistraților: „Îmi doresc asumare din partea CCR”
Gandul.ro
Nicușor Dan acuză CCR de „tergiversare” privind pensiile magistraților: „Îmi doresc asumare din partea CCR”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Isabella s-a îndrăgostit la prima vedere de un tânăr din avion. Ireal ce a urmat imediat după ce ...
Isabella s-a îndrăgostit la prima vedere de un tânăr din avion. Ireal ce a urmat imediat după ce i-a scris un bilețel
Cum se obține pensia anticipată. Cu cât primești mai puțin dacă te pensionezi înainte de termen
Cum se obține pensia anticipată. Cu cât primești mai puțin dacă te pensionezi înainte de termen
Ilie Tudose continuă seria atacurilor la adresa lui Scărlătescu. Ce ar fi făcut juratul de la Masterchef ...
Ilie Tudose continuă seria atacurilor la adresa lui Scărlătescu. Ce ar fi făcut juratul de la Masterchef după ce a devenit celebru
Vărul lui Scărlătescu, acuzații grave la adresa celebrului bucătar: ”Am primit un video cu tata ...
Vărul lui Scărlătescu, acuzații grave la adresa celebrului bucătar: ”Am primit un video cu tata și l-am sunat pe Cătălin”
Familia lui James Van Der Beek a primit 1 milion de dolari în doar câteva ore de la moartea actorului. ...
Familia lui James Van Der Beek a primit 1 milion de dolari în doar câteva ore de la moartea actorului. Fani din întreaga lume au donat bani
Scărlătescu se războiește cu familia pentru avere, iar Cătălin Cazacu face dezvăluirea: ”Pot ...
Scărlătescu se războiește cu familia pentru avere, iar Cătălin Cazacu face dezvăluirea: ”Pot să garantez!”
Vezi toate știrile
×