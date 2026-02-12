Cât câștigă un nepalez la el în țară. Diferența față de România este uriașă

Unul dintre principalele motive pentru care asiaticii vin să muncească în România îl reprezintă diferența dintre salariile din țările lor. Cât câștigă un nepalez la el în țară, de fapt? Diferența față de țara noastră este uriașă.

De la an la an, anagajatorii români reușesc să atragă un număr impresionant de lucrători din țări sau zone sărace, cărora le oferă venituri (plus cazare și mâncare) de până la patru ori mai mari decât în țările lor. De asemenea, accesul la piața muncii din Uniunea Europeană le oferă posibilitatea de a se angaja la locuri de muncă și mai bine plătite.

Ce salariu are un nepalez la el în țară

Spre exemplu,în Nepal, veniturile sunt semnificativ mai mici decât în România, motiv pentru care mulți aleg să muncească în străinătate. Începând cu 17 iulie 2025, salariul minim pe economie în Nepal a fost majorat la 19.550 NPR (aproximativ 133 USD sau 615 RON) pe lună. Această sumă include salariul de bază și o indemnizație.

În funcție de zonă/oraș, venitul mediu lunar variază între între 25.000 și 40.000 NPR (aproximativ 170 – 275 EUR). Un muncitor necalificat primește aproximativ 754 NPR, adică aproximativ 25 de lei/zi.

Profesioniștii din domenii precum IT, bănci sau educație (profesori de liceu) pot câștiga între 55.000 și 80.000 NPR. În mediul rural, venitul necesar pentru un trai decent este estimat la aproximativ 18.525 NPR.

Având în vedere salariile nepalezilor, în România, un lucrător nepalez primește un salariu de aproximativ 2.575 de lei – circa 75.000 NPR (de patru ori mai mult decât salariul minim din țara lor), salariu asemănător cu cel al unui profesionist IT din Nepal. Majoritatea angajatorilor români le oferă adesea angajaților nepalezilor cazare și masă inclusă.

