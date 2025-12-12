Nepaleză, angajată la un hotel din Maramureș, dată în judecată! A furat din seifurile clienților sume uriașe: cum acționa femeia

În ultima perioadă, România a devenit a doua casă a muncitorilor asiatici. În căutarea unui trai mai bun, aceștia au ajuns în țara noastră și sunt angajați în diverse domenii. Este și cazul unei nepaleze care s-a angajat la un hotel din Maramureș. Însă, acum aceasta a fost dată în judecată, căci a furat din seifurile clienților numeroase sume de bani. Cum acționa femeia și la cât se ridică prejudiciul?
O angajată nepaleză a unui hotel din Maramureș este protagonista unui scandal de proporții. Aceasta s-a folosit de poziția sa și se pare că a furat numeroase sume de bani de la clienți. A fost prinsă, iar acum este trimisă în judecată.
O nepaleză angajata ca și cameristă la un hotel din Maramureș a fost trimisă în judecată pentru că a furat din seifurile clienților numeroase sume de bani. Potrivit informațiilor din dosar, camerista a sustras din căsuțele pentru depozitarea lucrurilor personale și a valorilor puse la dispoziția clienților unității, folosind codul unic de deschidere, diferite sume de bani.
Femeia este acuzată că pe parcursul mai multor zile a furat mai multe sume de bani, cu valori cuprinse între 100 și 1.000 de lei. Ce mai mare captură a nepalezei a fost de 1.050 de lei. În total, aceasta este acuzată că a sustras 3.300 de lei.
„În actul de sesizare, în esență, s-a reținut în fapt că, inculpata în baza aceleiași rezoluții infracționale și cu același mod de operare, în calitate de angajată în cadrul Hotelului ###### din ########## #### ####, a sustras din căsuțele pentru depozitarea lucrurilor personale și a valorilor puse la dispoziția clienților unității, folosind codul unic de deschidere, diferite sume de bani, după cum urmează:
Muncitor nepalez, în stare gravă după un accident în centrul Capitalei! Ambulanța a venit la fața locului după 40 de minute
Câți bani trimit acasă angajații străini din România! Suma a crescut considerabil față de anul trecut