Nepaleză, angajată la un hotel din Maramureș, dată în judecată! A furat din seifurile clienților sume uriașe: cum acționa femeia

În ultima perioadă, România a devenit a doua casă a muncitorilor asiatici. În căutarea unui trai mai bun, aceștia au ajuns în țara noastră și sunt angajați în diverse domenii. Este și cazul unei nepaleze care s-a angajat la un hotel din Maramureș. Însă, acum aceasta a fost dată în judecată, căci a furat din seifurile clienților numeroase sume de bani. Cum acționa femeia și la cât se ridică prejudiciul?

O angajată nepaleză a unui hotel din Maramureș este protagonista unui scandal de proporții. Aceasta s-a folosit de poziția sa și se pare că a furat numeroase sume de bani de la clienți. A fost prinsă, iar acum este trimisă în judecată.

O nepaleză angajata ca și cameristă, trimisă în judecată

O nepaleză angajata ca și cameristă la un hotel din Maramureș a fost trimisă în judecată pentru că a furat din seifurile clienților numeroase sume de bani. Potrivit informațiilor din dosar, camerista a sustras din căsuțele pentru depozitarea lucrurilor personale și a valorilor puse la dispoziția clienților unității, folosind codul unic de deschidere, diferite sume de bani.

Femeia este acuzată că pe parcursul mai multor zile a furat mai multe sume de bani, cu valori cuprinse între 100 și 1.000 de lei. Ce mai mare captură a nepalezei a fost de 1.050 de lei. În total, aceasta este acuzată că a sustras 3.300 de lei.

„În actul de sesizare, în esență, s-a reținut în fapt că, inculpata în baza aceleiași rezoluții infracționale și cu același mod de operare, în calitate de angajată în cadrul Hotelului ###### din ########## #### ####, a sustras din căsuțele pentru depozitarea lucrurilor personale și a valorilor puse la dispoziția clienților unității, folosind codul unic de deschidere, diferite sume de bani, după cum urmează:

în data de 25.09.2023, intervalul orar 19:00-20:40, a sustras suma de 600 lei, aparținând persoanei vătămate ### ######-#####;

în data de 27.09.2023, intervalul orar 07:00- 08:30, a sustras suma de 250 lei, aparținând persoanei vătămate ###### ####-########;

în data de 05.10.2023, intervalul orar 18:00-19:00, a sustras suma de 600 lei, aparținând persoanei vătămate #### #######;

în data de 09.10.2023, intervalul orar 08:00-11:00, a sustras suma de 250 lei, aparținând persoanei vătămate ####### #######-#######;

în data de 14.10.2023, intervalul orar 11:00-11:30, a sustras suma de 100 lei, aparținând persoanei vătămate #### ######;

în data de 17.10.2023, intervalul orar 11:00-13:00, a sustras suma de 200 lei aparținând persoanei vătămate ######## ########-######;

în data de 17.10.2023, intervalul orar 19:25-21:00, a sustras suma de 250 lei aparținând persoanei vătămate ##### ######-#######;

în data de 21.10.2023, în intervalul orar 10:30-12:00 a sustras suma de 1050 lei, aparținând persoanei vătămate ###### ###### ########”, se arată în dosar.

Muncitor nepalez, în stare gravă după un accident în centrul Capitalei! Ambulanța a venit la fața locului după 40 de minute

Câți bani trimit acasă angajații străini din România! Suma a crescut considerabil față de anul trecut