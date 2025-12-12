Acasă » Știri » Cât costă, de fapt, o porție de fasole cu ciolan la Târgul de Crăciun din Piața Constituției

Cât costă, de fapt, o porție de fasole cu ciolan la Târgul de Crăciun din Piața Constituției

De: Alina Drăgan 12/12/2025 | 19:35
Cât costă o porție de fasole cu ciolan la Târgul de Crăciun din Piața Constituției

Sărbătorile de iarnă bat la ușă, iar vestitorii lor sunt Târgurile de Crăciun care s-au deschis în toată țara. În Capitală, principalul loc în care se simte magia sărbătorilor este Târgul de Crăciun din Piața Constituției. Acesta și-a deschis porțile, iar numeroși vizitatori i-au trecut pragul. Însă, care sunt prețurile practicate aici? Unele dintre ele mai știrbesc din spirtul de sărbătoare. Cât costă, de fapt, o porție de fasole cu ciolan?

Târgul de Crăciun din Piața Constituției și-a deschis porțile în data de 29 noiembrie și le va închide în data de 28 decembrie. În tot acest timp, vizitatorii se pot bucura de toate atracțiile și pot simți din plin magia Crăciunului. Aceasta poate dispărea puțin doar atunci când vine vorba despre prețurile practicate.

Cât costă o porție de fasole cu ciolan la Târgul de Crăciun din Piața Constituției

Atmosfera de la Târgul de Crăciun din Piața Constituției este una de sărbătoare. Vizitatorii sunt întâmpinați cu colinde și numeroase atracții: carusel, trenuleţ, roata panoramică, Sania Zburătoare şi Santa’s Express. Atmosfera este completată de muzica de pe cele două scene ale târgului. Pe scena principală urcă ansambluri, colindători, coruri de copii, artişti consacraţi şi trupe renumite, iar pe cea urbană mai mulţi DJ mixează piese naţionale şi internaţionale.

De asemenea, vizitatorii sunt întâmpinați și de 120 de căsuţe cu produse artizanale, lumini, decoraţiuni şi delicii de sezon. Ei bine, atunci când vine vorba de produsele tradiționale din această perioadă pofta este mare. Însă, mari sunt și prețurile.

De exemplu, la Târgul de Crăciun din Piața Constituției o porție de fasole cu ciolan costă 40 de lei. Prețul poate părea unul destul de piperat având în vedere că este vorba de 200 de grame de fasole și 100 de grame de ciolan.

Prețurile de la Târgul de Crăciun din Piața Constituției

De asemenea, pentru 100 de grame de pastramă de berbecuț pofticioșii trebuie să scoată din buzunar 24 lei. Poama porcului costă 20 de lei, iar carnea la garniță 24 de lei. Cârnații de porc se vând cu 20 de lei/ 100 g., iar ciolanul crocant costă 15lei/ 100 g.

Jumările și șoricii se vând cu 20 de lei, iar o porție de sarmale cu mămăligă costă 40 de lei. Varza călită costă 25 de lei, iar același preț îl are și iahnia de fasole.

