Cât costă, de fapt, o porție de churros la Târgul de Crăciun din parcul Lumea Copiilor

De: Irina Vlad 03/12/2025 | 16:56
Ca în niciun an, în București au fost organizate o mulțime de târguri de Crăciun. ”Tărâmul de Gheață” din parcul Lumea Copiilor, sector 4, le-a pregătit vizitatorilor o experiență panoramică unică, patinuar în aer liber, cele mai spectaculoase atracții ale sezonului. Cât costă, de fapt, o porție de churros. 

”Tărâmul de Gheață” din parcul Lumea Copiilor, București, și-a deschis porțile pe data de 27 noiembrie 2025. Într-un decor de iarnă ca în povești, vizitatorii pot descoperi pesonaje fantastice și mascote, animale magice (ponei, lupi, bufnițe, șoimi), un spațiu care îmbină tradiția Crăciunului cu elemente de distracție și divertisment. Spre exemplu, pentru suma de 150 devizitatorii pot experimenta un  zbor ancorat într-un baloc cu aer cald.

De asemenea, organizatorii au pregătit ateliere pentru copii, clonde și spectacole temeatice de Crăciun, patinoarul magic, amenajat într-un cadru festiv, cu lumini și decoruri de poveste, concerte live cu artiști de top, dar și delicii de sezon

În ceea ce privește oferta gastronomică, organizatorii au pus la punct toate detaliile, pentru toate gusturile și buzunarele. Oferta este variată și ”prietenoasă” cu bugetul românilor. De la ceai cu ghimbir, vin fiert, până la cartofi belgieni, hamsii și miere.

  •  vin fiert la 15 lei
  • ceai cu ghimbir la doar 12 lei
  •  tacos 28 lei
  • cartofi belgieni 30 lei
  •  hamsii 25 lei
  •  churros 30 lei
  •  produse handmade – miere și lumânări din ceară naturală de la 30 lei și multe alte produse care vă așteaptă.

