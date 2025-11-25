Acasă » Știri » Smiley şi Loredana, concert live la West Side Christmas Market 2025. Ce alte surprize aduce anul acesta cunoscutul târg de Crăciun

Smiley şi Loredana, concert live la West Side Christmas Market 2025. Ce alte surprize aduce anul acesta cunoscutul târg de Crăciun

De: David Ioan 25/11/2025 | 15:30
Smiley şi Loredana, concert live la West Side Christmas Market 2025. Ce alte surprize aduce anul acesta cunoscutul târg de Crăciun
West Side Christmas Market își deschide porțile pe 28 noiembrie

West Side Christmas Market din Parcul Drumul Taberei își deschide porțile pe 28 noiembrie, ora 17:00, cu aprinderea luminilor festive, focuri de artificii și concertul Andia. Târgul va fi deschis zilnic până pe 27 decembrie.

Accesul se poate face de luni până vineri între 15:00–22:00, iar sâmbătă şi duminică între 11:00–22:00. Intrarea este gratuită. Adulţii  vor avea parte de o terasă confortabilă şi încălzită, cu o panoramă deosebită, unde vor putea degusta vin fiert aromat și se vor relaxa alături de familie sau prieteni. În plus, târgul oferă multiple colțuri fotogenice, ideale pentru a surprinde atmosfera festivă în cadre memorabile.

Ce aduce anul acesta West Side Christmas Market

Printre atracţiile principale se regăsesc un patinoar de 750mp, carusel și roată panoramică de 33 m, pod iluminat pentru fotografii memorabile dar şi 60 de căsuțe cu bunătăți și cadouri. În plus, târgul oferă multiple colțuri fotogenice, ideale pentru a surprinde atmosfera festivă în cadre memorabile

„West Side Christmas Market se autosusține financiar… atmosfera e una deosebită, caldă, plină de bucurie. Iar asta pentru că e implicată întreaga comunitate și cu toții punem suflet.” transmite Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu.

Tabel orașe | Câți locuitori vor avea marile orașe din România în anul 2050, 2100, 2500 și în 3000
Tabel orașe | Câți locuitori vor avea marile orașe din România în anul...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

Care este programul concertelor şi ce artişti se află pe listă

Organizatorii West Side Christmas Market au pregătit un program artistic și mai bogat în acest an, oferind vizitatorilor ocazia să trăiască experiențe deosebite și să asculte concerte live, unele prezentate pentru prima dată pe scena din Parcul Drumul Taberei. Spectacolele muzicale vor avea loc zilnic, începând cu ora 19:30. Printre artişti se înumără Smiley, Loredana, Andia dar şi trupe cunoscute precum Vunk sau Damian & Brothers.

“Târgurile de Crăciun organizate sub umbrela UNTOLD Universe au devenit, în ultimii ani, repere ale modului în care un spațiu urban poate fi transformat într-o experiență completă. Cu fiecare ediție inovăm și găsim noi modalități de a aduce oamenii împreună, de a crea interacțiuni pentru întreaga familie și de a oferi momente memorabile tuturor celor care ne trec pragul. De aceea, West Side Christmas Market nu este doar un târg, ci o destinație de sezon care face ca Bucureștiul să fie mai luminos, mai cald și mai viu în timpul iernii.” a comunicat Edy Chereji, co-fondator UNTOLD Universe

West Side Christmas Market 2025 promite o experiență completă de sărbători, cu spectacole, gastronomie și magie pentru toate vârstele.

