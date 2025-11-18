Acasă » Știri » Ce refuză Smiley cu vehemență să facă de Crăciun sau de Paște. Artistul a pus piciorul în prag!

Ce refuză Smiley cu vehemență să facă de Crăciun sau de Paște. Artistul a pus piciorul în prag!

De: Mirela Loșniță 18/11/2025 | 12:58
Ce refuză Smiley cu vehemență să facă de Crăciun sau de Paște. Artistul a pus piciorul în prag!
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Artiștii și-au stabilit deja agenda pentru sărbătorile de anul acesta, însă unii refuză ferm să susțină concerte de Crăciun, concentrându-se în schimb pe Revelion. Printre persoanele care nu concertează de sărbătoarea Nașterii Domnului se numără și Smiley. Care este motivul – vedeți în rândurile de mai jos!

Artistul a dat, luna aceasta, lovitura cu cele două concerte „Armonie”, care au fost sold-out la Sala Palatului. Artistul a fost acompaniat de o orchestră impresionantă de 70 de muzicieni, dirijați de maestrul Daniel Jinga.

Ce refuză Smiley cu vehemență să facă de Crăciun sau de Paște

Prezent la filmările pentru Protevelion 2026, Smiley a dezvăluit câte concerte va susține în noaptea dintre ani și a explicat că el nu cântă niciodată de Crăciun sau de Paște, preferând să păstreze aceste momente pentru odihnă și timp alături de familie.

„Am un concert de Revelion. Atât! De Crăciun niciodată nu cânt! Nici de Paște!”, a spus artistul pentru Click!

Smiley a făcut show la Sala Palatului cu concertul său Armonie. Spectacolul a fost unul de proporții, cu un total de 84 de artiști ce au urcat pe scenă. Printre cei care i-au fost alături cântărețului s-au numărat artiști precum Theo Rose, Alex Velea sau Connect-R. Smiley a fost și protagonistul unui moment extrem de sensibil. Nu s-a putut stăpâni și lacrimile și-au făcut imediat apariția.

Românii care au lucrat înainte de 2001 ar putea primi bani în plus la pensie. Care sunt condițiile
Românii care au lucrat înainte de 2001 ar putea primi bani în plus...
Tabel salarii | TOP 15 – Cele mai prost-plătite meserii din România în 2025
Tabel salarii | TOP 15 – Cele mai prost-plătite meserii din România în...

În cadrul concertului, Smiley a inclus și o piesă specială pentru el, una pe care a compus-o într-un moment în care familia sa traversa o perioadă dificilă. Melodia Confesiune este dedicată părinților lui, iar artistul o cântă rar, căci îl emoționează foarte tare.

„Am ales să inserez în Armonie piesa Confesiune pe care am dedicat-o părinților mei, care au și fost prezenți în show-ul de vineri. De obicei, nu o cânt în concerte pentru că am compus-o într-un moment greu pentru familia mea, care m-a marcat profund, și pentru că știu că nu pot să o duc la final fără să mă emoționez până la lacrimi.

O cânt cu ochii închiși, dar și așa, vineri seara, știindu-i pe ai mei în lojă, n-am putut, m-am tot oprit între strofe și lacrimi. Le mulțumesc celor prezenți la Sala Palatului că m-au înțeles, m-au susținut și au empatizat cu mine”, a mărturisit emoționat Smiley.

Gina Pistol și Smiley investesc milioane în viitorul familiei. Fac pasul uriaș după un an plin

Lacrimi pentru Smiley la Sala Palatului! Gestul pe care l-a făcut pentru părinții lui: „Am trecut prin toate stările”

Tags:
Iți recomandăm
Antonia a răbufnit după ce s-a întâmplat cu copiii ei! Iubita lui Alex Velea e revoltată: „E lipsă de respect și complet nepotrivit”
Știri
Antonia a răbufnit după ce s-a întâmplat cu copiii ei! Iubita lui Alex Velea e revoltată: „E lipsă…
Top 5 cele mai scumpe alimente din lume. Sunt delicatese de lux pentru buzunarul românilor
Știri
Top 5 cele mai scumpe alimente din lume. Sunt delicatese de lux pentru buzunarul românilor
Cum va fi vremea până la jumătatea lunii decembrie? Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni
Mediafax
Cum va fi vremea până la jumătatea lunii decembrie? Prognoza ANM pentru următoarele...
575 lei în plus la PENSIE pentru acești pensionari din România, în decembrie 2025. Care e singura condiție
Gandul.ro
575 lei în plus la PENSIE pentru acești pensionari din România, în decembrie...
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Prezentările de dispozitive medicale, noua capcană pentru vârstnici. Cum s-a trezit o femeie de 70 de ani cu un cred făcut fără acordul ei
Adevarul
Prezentările de dispozitive medicale, noua capcană pentru vârstnici. Cum s-a trezit o femeie...
Hotel din Istanbul evacuat după moartea turiștilor germani, posibil otrăviți. A murit și tatăl copiilor. Ancheta, foarte dificilă
Digi24
Hotel din Istanbul evacuat după moartea turiștilor germani, posibil otrăviți. A murit și...
Cum arată VLAH, primul blindat românesc 4x4, produs la Moreni
Mediafax
Cum arată VLAH, primul blindat românesc 4x4, produs la Moreni
Parteneri
Actrița Alina Plugaru s-a retras definitiv din viața publică. E ireal cum a ajuns să arate! Din ce își câștigă banii?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Actrița Alina Plugaru s-a retras definitiv din viața publică. E ireal cum a ajuns să...
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Prosport.ro
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De patru-cinci ori pe zi!”
Click.ro
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De...
Unul din pionierii sistemelor AI crede că marile companii de tehnologie au făcut o greșeală crucială: „Este un drum fără ieșire”
Digi 24
Unul din pionierii sistemelor AI crede că marile companii de tehnologie au făcut o greșeală...
VIDEO. Un cerșetor care mergea cu bastonul s-a „vindecat” brusc într-o intersecție din Brașov și a urcat la volanul unei mașini
Digi24
VIDEO. Un cerșetor care mergea cu bastonul s-a „vindecat” brusc într-o intersecție din Brașov și...
Rivalul chinez al lui Cybertruck circulă deja în România - VIDEO
Promotor.ro
Rivalul chinez al lui Cybertruck circulă deja în România - VIDEO
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Walker S2: „Armata de roboți umanoizi” din China – VIDEO
go4it.ro
Walker S2: „Armata de roboți umanoizi” din China – VIDEO
Metoda GARANTATĂ de slăbit! Oricine poate face asta
Descopera.ro
Metoda GARANTATĂ de slăbit! Oricine poate face asta
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
Go4Games
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
575 lei în plus la PENSIE pentru acești pensionari din România, în decembrie 2025. Care e singura condiție
Gandul.ro
575 lei în plus la PENSIE pentru acești pensionari din România, în decembrie 2025. Care...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Detalii neștiute din culisele MasterChef. Concurentul l-a dat de gol pe Florin Dumitrescu: “N-am ce ...
Detalii neștiute din culisele MasterChef. Concurentul l-a dat de gol pe Florin Dumitrescu: “N-am ce să caut acolo” | EXCLUSIV
Antonia a răbufnit după ce s-a întâmplat cu copiii ei! Iubita lui Alex Velea e revoltată: „E lipsă ...
Antonia a răbufnit după ce s-a întâmplat cu copiii ei! Iubita lui Alex Velea e revoltată: „E lipsă de respect și complet nepotrivit”
Caz revoltător în Argeș: O mamă este acuzată că și-ar batjocori bebelușul de 6 luni cu gene false ...
Caz revoltător în Argeș: O mamă este acuzată că și-ar batjocori bebelușul de 6 luni cu gene false și… tatuaje! | EXCLUSIV
Top 5 cele mai scumpe alimente din lume. Sunt delicatese de lux pentru buzunarul românilor
Top 5 cele mai scumpe alimente din lume. Sunt delicatese de lux pentru buzunarul românilor
A murit și bărbatul internat la ATI în Istanbul. Alți doi turiști din același hotel au ajuns la ...
A murit și bărbatul internat la ATI în Istanbul. Alți doi turiști din același hotel au ajuns la spital. Ce s-a descoperit la ancheta din Turcia
De ce și-a luat viața Marius Chivu, polițistul de 24 de ani din Mioveni. Avea mari probleme de 3 luni. ...
De ce și-a luat viața Marius Chivu, polițistul de 24 de ani din Mioveni. Avea mari probleme de 3 luni. Ce îl rugase pe șeful din Giurgiu?
Vezi toate știrile
×