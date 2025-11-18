Ce refuză Smiley cu vehemență să facă de Crăciun sau de Paște. Artistul a pus piciorul în prag!

Artiștii și-au stabilit deja agenda pentru sărbătorile de anul acesta, însă unii refuză ferm să susțină concerte de Crăciun, concentrându-se în schimb pe Revelion. Printre persoanele care nu concertează de sărbătoarea Nașterii Domnului se numără și Smiley. Care este motivul – vedeți în rândurile de mai jos!

Artistul a dat, luna aceasta, lovitura cu cele două concerte „Armonie”, care au fost sold-out la Sala Palatului. Artistul a fost acompaniat de o orchestră impresionantă de 70 de muzicieni, dirijați de maestrul Daniel Jinga.

Ce refuză Smiley cu vehemență să facă de Crăciun sau de Paște

Prezent la filmările pentru Protevelion 2026, Smiley a dezvăluit câte concerte va susține în noaptea dintre ani și a explicat că el nu cântă niciodată de Crăciun sau de Paște, preferând să păstreze aceste momente pentru odihnă și timp alături de familie.

„Am un concert de Revelion. Atât! De Crăciun niciodată nu cânt! Nici de Paște!”, a spus artistul pentru Click!

Smiley a făcut show la Sala Palatului cu concertul său Armonie. Spectacolul a fost unul de proporții, cu un total de 84 de artiști ce au urcat pe scenă. Printre cei care i-au fost alături cântărețului s-au numărat artiști precum Theo Rose, Alex Velea sau Connect-R. Smiley a fost și protagonistul unui moment extrem de sensibil. Nu s-a putut stăpâni și lacrimile și-au făcut imediat apariția.

În cadrul concertului, Smiley a inclus și o piesă specială pentru el, una pe care a compus-o într-un moment în care familia sa traversa o perioadă dificilă. Melodia Confesiune este dedicată părinților lui, iar artistul o cântă rar, căci îl emoționează foarte tare.

„Am ales să inserez în Armonie piesa Confesiune pe care am dedicat-o părinților mei, care au și fost prezenți în show-ul de vineri. De obicei, nu o cânt în concerte pentru că am compus-o într-un moment greu pentru familia mea, care m-a marcat profund, și pentru că știu că nu pot să o duc la final fără să mă emoționez până la lacrimi. O cânt cu ochii închiși, dar și așa, vineri seara, știindu-i pe ai mei în lojă, n-am putut, m-am tot oprit între strofe și lacrimi. Le mulțumesc celor prezenți la Sala Palatului că m-au înțeles, m-au susținut și au empatizat cu mine”, a mărturisit emoționat Smiley.

