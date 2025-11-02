Acasă » Știri » Lacrimi pentru Smiley la Sala Palatului! Gestul pe care l-a făcut pentru părinții lui: „Am trecut prin toate stările”

Lacrimi pentru Smiley la Sala Palatului! Gestul pe care l-a făcut pentru părinții lui: „Am trecut prin toate stările”

De: Alina Drăgan 02/11/2025 | 13:15
Lacrimi pentru Smiley la Sala Palatului! Gestul pe care l-a făcut pentru părinții lui: „Am trecut prin toate stările”
Lacrimi pentru Smiley la Sala Palatului
Smiley a făcut furori pe scena de la Sala Platului. Artistul a marcat două seri consecutive de sold-out, iar spectatorii au fost impresionați de tot ce au văzut. Mai mult, aceștia au fost și martorii unui moment extrem de sensibil. Printre lacrimi, Smiley a reușit să își facă fanii să vibreze în același ritm cu el.

Smiley a făcut show la Sala Palatului cu concertul său Armonie. Spectacolul a fost unul de proporții, cu un total de 84 de artiști ce au urcat pe scenă. Printre cei care i-au stat alături cântărețului s-au numărat artiști precum Theo Rose, Alex Velea sau Connect-R. Smiley a fost și protagonistul unui moment extrem de sensibil. Nu s-a putut stăpâni și lacrimile și-au făcut imediat apariția.

Lacrimi pentru Smiley, la Sala Palatului

În cadrul concertului Armonia, Smiley a inclus și o piesă specială pentru el, una pe care a compus-o într-un moment în care familia sa traversa o perioadă dificilă. Melodia Confesiune este dedicată părinților lui, iar artistul o cântă rar, căci îl emoționează foarte tare.

Ei bine, cum mama și tatăl său au fost prezenți la Sala Palatul, Smiley a interpretat melodia, iar momentul a fost unul aparte. Cântărețul cu greu și-a putut stăpâni emoțiile, iar printre lacrimi și pauze a reușit să ducă melodia până la capăt.

„Am ales să inserez în Armonie piesa Confesiune pe care am dedicat-o părinților mei, care au și fost prezenți în show-ul de vineri. De obicei, nu o cânt în concerte pentru că am compus-o într-un moment greu pentru familia mea, care m-a marcat profund, și pentru că știu că nu pot să o duc la final fără să mă emoționez până la lacrimi.

O cânt cu ochii închiși, dar și așa, vineri seara, știindu-i pe ai mei în lojă, n-am putut, m-am tot oprit între strofe și lacrimi. Le mulțumesc celor prezenți la Sala Palatului că m-au înțeles, m-au susținut și au empatizat cu mine”, a mărturisit emoționat Smiley, care a dedicat toate piesele de dragoste din show soției sale, Gina Pistol, și fetiței lor, Josephine.

