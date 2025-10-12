Acasă » Exclusiv » Smiley îi îndeplinește visul Ginei Pistol! Cuvântul soţiei e lege: “Căutăm cea mai bună variantă”

Smiley îi îndeplinește visul Ginei Pistol! Cuvântul soţiei e lege: “Căutăm cea mai bună variantă”

De: Andreea Archip 12/10/2025 | 18:09
Smiley și Gina Pistol fac casă bună împreună, iar timpul este cea mai bună dovadă că întâlnirea lor a fost de bun augur. Și-au îndeplinit visul de a deveni părinți, deși prezentatoarei TV nu i se dădeau șanse, iar venirea lui Josephine în viața lor a completat perfect tabloul de familie. În ultimii ani, totul s-a învârtit în jurul micuței. De altfel, visul Ginei de a avea o casă la munte prinde contur, iar fiica celebrului cuplu se va putea bucura din plin de natură. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Smiley ne-a mărturisit că a demarat discuțiile cu arhitecții pentru a concretiza visul soției și a vorbit, cu sinceritate, și despre visul lui.

Smiley este topit după Josephine, fiica lui și a Ginei Pistol. Își organizează eficient treaba la studio, concertele și filmările, iar timpul rămas îl alocă exclusiv pentru Josephine.

Smiley despre Josephine: “Vreau să îi las creativitatea să zburde”

Micuța merge la grădiniță și nu are activități suplimentare, însă, talentul pentru muzică și dans este evident moștenit. Artistul își va lăsa fiica să experimenteze și să aleagă singură ce i se potrivește, fără să o oblige să meargă la diverse sporturi.

Smiley și Gina își construiesc o casă la munte

Deocamdată nu, ea dansează și cântă, creează melodiile ei proprii, dansează dansurile ei proprii. Da, e foarte talentată. Facem piese de teatru, filme și așa mai departe. N-am dat-o încă la nimic, pentru că îmi doresc să văd ce își dorește ea natural. A fost la înot, a fost la patinaj că merge cu grădinița, dar nu vreau să o forțez în nicio direcție. Vreau să se așeze ea natural. Deocamdată vreau să îi las creativitatea să zburde. Nu vreau să simtă nici dansul, nici muzica nici orice ar vrea să facă ca pe un must. Vreau să o las să își dezvolte creativitatea”, a povestit, pentru CANCAN.RO, Smiley.

Smiley: “Am discutat cu niște arhitecți și căutăm cea mai bună variantă”

De altfel, antrenorul de la Vocea României și prezentatoarea emisiunii “MasterChef” au demarat o serie de investiții pentru o reședință de vacanță. Mare amatoare de drumeții, Gina Pistol nu a ascuns faptul că visul ei este să aibă o casă la munte, într-o zonă liniștită, nu turistică. Și-au cumpărat terenul într-o zonă superbă și urmează să demareze treaba.

În prezent Gina stă și caută tot felul de chestii, imagini, case, modele, nebuneli. Am discutat cu niște arhitecți și căutăm cea mai bună variantă să nici nu ne coste foarte mult că nu nu o să stăm prea mult acolo, dar ne dorim să avem un loc în care să putem să mergem cu Josephine în natură să petreacă timp cât mai mult. Îi place foarte tare în natură, îi place să joace afară. Oricum e visul Ginei să aibă casa asta la munte. Eu sunt alături de ea și acum ne apucăm să vedem ce proiect de casă facem”, a declarat, pentru CANCAN.RO, Smiley.

În ceea ce privește visul lui, lucrurile sunt clare. Artistul nu mai are un țel de atins, bucurându-se de un echilibru între viața profesională și familie.

Eu în momentul de față trăiesc tot ce visam. Sunt foarte bucuros, sunt liniștit, mulțumit, recunoscător cu toate, adică sunt bine”, a concluzionat el.

Pe lângă succesele înregistrare în muzică, inclusiv pe partea de producție, Smiley are o carieră longevivă și pe micul ecran, fiind implicat în două formate de top la Pro TV, unde este prezentator la “Românii au talent”, dar și antrenor la “Vocea României”.

Foto: Instagram/Pro TV

