STRATEGIA lui Smiley pentru sezonul 13 Vocea României! Cum vrea să cucerească scena de la ProTV: “Eu tot anul stau și…”

Smiley nu este superstițios, ba dimpotrivă. Consideră că în sezonul 13 de la Vocea României (Pro TV), echipa lui ar putea câștiga trofeul. Din cele 12 de statuete de la debutul emisiunii, 3 au ajuns la concurenții săi, iar acum ar fi momentul să aibă în palmares încă un trofeu. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, soțul Ginei Pistol ne-a dezvăluit strategia, având o listă stufoasă de piese și momente potrivite pentru ca oamenii care îl vor alege ca antrenor să fie bine puși în valoare pe scenă și să impresioneze ulterior publicul. Antrenorul ne-a vorbit și despre visul american la care lucrează de 20 de ani.

Smiley este artist, compozitor, producător, prezentator, dar și actor. Dincolo de piesele lui care devin hit-uri, antrenorul de la Vocea României a pus bazele unei companii și peste ocean, ducând muzica la cel mai înalt nivel.

Smiley: “Am o strategie în fiecare an”

CANCAN.RO: Începe sezonul 13 la Vocea României. Cum este numărul pentru tine?

Smiley: Vine după 12. Ce să zic? Nu reprezintă nimic în viața mea. Am niște prieteni foarte buni care sunt născuți pe 13: Velea, Cabron.

CANCAN.RO: Dar superstiții, în general, ai sau ai avut și ai scăpat de ele?

Smiley: Nu prea am, nu.

CANCAN.RO: Ai făcut o strategie să câștige în acest sezon trofeul un concurent din echipa ta?

Smiley: Eu am o strategie în fiecare an. Mă străduiesc în fiecare an să câștig. Și aproape în fiecare an sunt foarte aproape. Anul ăsta cred că sunt cel mai aproape. Am niște voci foarte bune în echipă. Și mă bucur de faptul că m-au ales să le fiu antrenor. Am liste întregi de piese. Eu tot anul stau și culeg piese, interpretări, momente interesante pentru Vocea României. Le pun deoparte și când vine momentul să aleg piese și așa mai departe, mă uit în lista pe care o am. Sper ca anul ăsta să fie anul în care echipa Smiley câștigă.

CANCAN.RO: Baftă! De-a lungul timpului, câte trofeee s-au adunat pentru echipa ta?

Smiley: Eu am reușit să iau trei până acum și sper să-l adaug pe al patrulea acum. Contează să participi. Pentru noi oricum contează foarte mult să facem momente frumoase pentru concurenții noștri, să-i ajutăm în parcursul lor, să îi sfătuim cât putem de bine, să ne cunoaștem în primul rând cu ei și poate cine știe să leagă prietenii pe termen lung, colaborări pe termen lung. Pentru mine asta e cea mai interesantă parte a Vocii României pentru că descopăr talente, iar eu sunt întotdeauna în căutare de talente, pentru că îmi doresc să promovez cât mai mulți oameni talentați în România și nu numai în România.

Smiley: “Lucrez de 20 de ani la povestea asta”

CANCAN.RO: Să vorbim și despre visul american, pentru că ai o casă de producție peste ocean. Cum ai pătruns acolo?

Smiley: Foarte greu. Lucrez de 20 de ani la povestea asta. Eu am reușit să fac o companie împreună cu doi parteneri americani. Una dintre cele mai mari case de management de producători și autori din lume care se numește Milk&Honey și unul dintre cei mai mari producători din lume care se numește Oak Felder. Suntem asociați într-o firmă împreună care se ocupă cu management-ul și publishing-ul de autori și compozitori și producători și dezvoltăm împreună în principal producătorii noștri de aici, dar cu timpul o să semnăm din ce în ce mai mulți producători din toată lumea.

În momentul de față avem producători, adică avem un studio în Londra și un studio în LA. Feenom, unul dintre producători, e în America, în L.A de 2 luni, lucrează acolo, Șerban Cazan e în Londra acum, lucrează cu Tom Grennan, Lucian Naghy e plecat în turneu în Australia, Filipine, Coreea, Japonia. Producătorii noștri sunt peste tot, călătoresc foarte mult, lucrează cu foarte mulți artiști internaționali.

Avem deja release-uri importante cu Rag’n’Bone Man, Jennie Kim de la Blackpink, Tom Grennan, Guy Sebastian, cu Tom Walker, Rita Ora cu asta ne ocupăm.

Smiley: “Nu m-am gândit niciodată serios să mă mut în altă țară”

CANCAN.RO: Călătorești des peste ocean?

Smiley: Anul ăsta n-am reușit să plec în America și nici nu o să reușesc. Sigur o să plec anul viitor pentru că anul ăsta e extrem de aglomerat pentru mine. Facem sesiuni și aici, lucrăm cu o grămadă de case de publishing din lume din Europa în principal, că sunt mai aproape și preferăm cumva să facem și sesiuni la noi în studio, ne-am renovat studiorile, ne-am extins.

CANCAN.RO: Te bate la un moment dat gândul să te muți acolo?

Smiley: Nu, deloc. Îmi place foarte mult România, îmi plac oamenii, îmi place tot în România. Evident că mai sunt și episoade neplăcute, dar cred că în toate țările sunt episoade neplăcute nu știu, nu m-am gândit niciodată serios să mă mut în altă țară. Probabil și pentru că aici e headquarter-ul meu, aici am o grămadă de lucruri de făcut. Mă duc destul de mult în afară, am perioade câteodată mai lungi în care stau, dar nu.

CANCAN.RO: Acasă e acasă.

Smiley: Da, mă simt bine la mine acasă.

