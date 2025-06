Gina Pistol și Smiley au făcut pactul: fiica lor, Josephina, e în culmea fericirii! ”Nu vreau s-o privez de…”

Prins între proiecte de televiziune, concerte și lansări, Smiley este nevoit să spună pas momentelor de relaxare alături de Gina Pistol și fiica lor, Josephine. O binemeritată vacanță după încheierea sezonului 15 “Românii au talent” ar fi fost binevenită, însă parolist de fel, artistul își respectă, ca de obicei, contractele. Cu toate acestea, familia nu va fi vitregită de vacanță. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Smiley ne-a vorbit despre pactul cu soția, pe care l-a mai aplicat și în alte veri aglomerate, în care munca a fost prioritară.

Smiley împreună cu Connect R și Alex Velea abia au lansat hitul verii: “M-am trezit obosit” și au de gând să extindă acest proiect cu un documentar, un album și cel puțin un concert. În această perioadă și Gina Pistol filmează la foc automat pentru noul sezon MasterChef de la Pro TV. Despre conviețuirea cu prezentataorea TV, regulile casei, dar și vacanța fiicei lor ne-a povestit Smiley.

Smiley: “Oricum sunt dezordonat după standardele Ginei”

CANCAN.RO: Gina îmi povestea că este foarte ordonată și că tu ești cumva la polul opus. Cine învață regulile casei?

Smiley: Avem o fată foarte dragă nouă care ne face curat. Așa reușim. Și care ne ține ordinea în casă, care ne ține toată povestea. Bine, evident, Gina mai trebuie să mai facă, ea nu se poate abține, trebuie să mai aranjeze câte o treabă. Dar, ce-i drept, casa noastră arată de zici că ne-am mutat acum, adică în fiecare zi e așa. Acum avem băi separate, dressing-uri separate. Eu oricum sunt mult mai ordonat acum. Și mă bucur tare pentru asta, că trebuie să ne schimbăm obiceiurile proaste. Dar oricum sunt dezordonat după standardele Ginei.

CANCAN.RO: Ea ce a preluat de la tine?

Smiley: E mai calmă un pic, mai așezată. Nu știu ce a preluat de la mine, dar știu la ce lucrează, ca să fie un pic mai mult ca mine. La relaxare, la asta lucrează.

Smiley: E cam greu anul ăsta să ne luăm vacanță împreună și nici separat”

CANCAN.RO: Ce planuri de vacanță aveți? S-a terminat încă un sezon“Românii au talent”și mă gândesc că ai și tu nevoie de o pauză să-ți încarci bateriile.

Smiley: Da, nu am ce să-ți povestesc aici.

CANCAN.RO: E totul spontan sau trebuie să o întrebi pe Gina ca să vă sincronizați programele?

Smiley: Nu am când să-mi iau o vacanță. Am realizat că e cam greu anul ăsta să ne luăm vacanță împreună și nici separat. Adică eu, sigur, nu am când.

Smiley: “Au fost vacanțe în care chiar a plecat Gina cu Josephine și atât”

CANCAN.RO: Dar ați avut și vacanțe în care, nu știu, a plecat Gina separat cu Josephine pentru că tu nu puteai și ai venit mai târziu?

Smiley: Nu, au fost vacanțe în care chiar a plecat Gina cu Josephine și atât. Și eu nu am mai venit deloc. Nu ne-am potrivit ca programe de filmări, de concerte și nici nu vreau să o privez pe Josephine de vacanțe, de plecări.

