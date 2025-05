Familia prezentatorului de la „Românii au talent” se extinde! Smiley şi Gina Pistol pun la punct ultimele detalii: „Vom fi…”

Prins între concerte, înregistrări la studio, dar și Marea Finală Românii au talent, care va avea loc pe 23 mai, la Pro TV, de la 20.30, Smiley nu uită de evenimentele importante din viața lor de familie. Pe 27 mai, el și Gina Pistol vor aniversa doi ani de la nuntă. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, artistul ne-a mărturisit că vor celebra evenimentul într-un cerc restrâns, alături de nași și de viitori fini. Cu această ocazie, prezentatorul emisiunii “Românii au talent” ne-a vorbit despre talentele micuței Josephine, care are toate datele pentru a-i călca pe urme celebrului său tată.

Cu doar câteva zile înainte de aniversarea nunții, Smiley va fi live în platoul de la Pro TV, unde va prezenta alături de carismaticul Pavel Bartoș Marea Finală Românii au talent. Publica va decide prin vot – sms, dar și online – cine va câștiga marele premiu de 120.000 de euro.

În marea finală a show-ului sunt 10 concurenți: Alexia Tudose, Ianis Pîrșe, Hakuna Matata, Gabriel Doda, Damaris Lupu, Sara Hanț, Marius Moldovan, Simona Beșleagă, Miruna Ungureanu și Famous by D-Strict. Aceștia au fost votați de public în urma celor 3 semifinale LIVE. Concurentul clasat pe locul al doilea va primi 20.000 de euro, cel de pe locul al treilea va încasa 10.000 de euro, iar cel mai original moment va fi premiat cu un cec în valoare de 10.000 de euro.

Smiley: “Ne vedem cu viitorii noștri fini, cu nașii lui Josephine”

CANCAN.RO: Ce planuri aveți pentru 27 mai? (n.r. ziua în care s-au căsătorit).

Smiley: Nu știm, cred că o să sărbătorim cu câțiva prieteni. Sărbătorim e mult spus. Ne vedem cu viitorii noștri fini, cu nașii lui Josephine ne vedem, că e și ziua de căsătorie a lor pe 28 mai. Și urmează să se căsătorească finii noștri.

CANCAN.RO: Veți fi nași?

Smiley: Da, vom fi nași în curând, în toamna asta.

Smiley și Gina Pistol, nași de cununie la toamnă

CANCAN.RO: E prima pereche de fini pe care o aveți?

Smiley: Da, e prima, ca nași de cununie.

CANCAN.RO: Dar ca nași de botez?

Smiley: Nași de botez eu sunt la Pavel, la impresarul meu, la Alex Velea. Fini mai am, băiatul lui Șerban Cazan, Amza. Am câțiva fini și fine.

CANCAN.RO: Data de 27 mai pentru nuntă a fost aleasă întâmplător sau are o semnificație specială pentru voi?

Smiley: Nu, nu are o semnificație specială. Am ales-o că atunci era liberă locația și ne-am dorit să fie o nuntă mai mult în aer liber decât în interior. Nu mai țin minte exact, dar cred că atunci am găsit liber.

CANCAN.RO: Ce hobby-uri are Josephine?

Smiley: Îi place să coloreze, să danseze, să cânte. Acum a început să-i placă mult și la grădiniță. Îi place să se joace, atât. Deocamdată o lăsăm să se joace. N-am dat-o până acum la niciun curs de absolut nimic. Vreau să își descopere singură lucrurile care îi plac, să se dezvolte liber, să se joace.

Smiley: “Josephine are toate datele să facă asta”

CANCAN.RO: Ți-ar plăcea sau are talent și pe partea cu muzica? Are voce, ureche muzicală?

Smiley: Da, are un simț muzical fantastic, are voce, acum bine are voce, cât pot să-mi dau seama. Are ureche muzicală, are ritmicitate fantastică, are toate datele să facă asta.

CANCAN.RO: Ți-ar plăcea să-i predai ștafeta la un moment dat?

Smiley: Nu știu, sincer, nu știu. Dacă va vrea să facă asta. Îți dai seama, o voi sprijini în orice va vrea ea să facă și o voi ghida cât pot eu de bine să aibă o viață frumoasă și fericită.

CANCAN.RO: În afară de muzica ta, mai reacționează la alte piese? La ce artiști?

Smiley: Îi plac Delia cu Grasu – “Rămâi cu mă-ta“, o și știe. Îi place “Bini di tăt”, a lui Schizzo Skillz. Mă gândesc din astea românești ce-i mai place.

CANCAN.RO: De la tine care-i piesa ei preferată?

Smiley: Acum îi place “Așa ceva”. M-a pus să-i pun clipul de șapte ori la rând. Mai pune o dată!

