Condiția pusă de Smiley pentru a semna cu PRO TV. Niciodată nu ar fi acceptat ”Românii au talent” dacă nu apărea… “Atunci am zis: nu există!”

Scoate hit dup hit, este un soț model și un tată perfect, iar pe micul ecran publicul l-a validat de mult ca prezentator. Smiley și Pavel Bartoș au debutat la pachet la show-ul de la Pro TV, iar prietenia dintre ei a trecut la următorul nivel, devenind rude din momentul în care artistul i-a botezat actorului o fetiță. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Smiley ne-a povestit despre show-ul de talente, la care activează de 15 ani, despre Josephine, fiica lui și a Ginei Pistol, care, de mică, își impune punctul de vedere când e vorba de joc și joacă, dar și despre proiectul pus la cale alături de Connect -R și Alex Velea.

Smiley și Pavel Bartoș reușesc o sincronizare ca la carte atât în edițiile înregistrate, cât și în semifinalele live ale emisiunii de la Pro TV. Despre colaborarea lor, dar și ce impart în culise cu jurații de la „Românii au talent”, ne-a povestit soțul Ginei Pistol.

Smiley: “Mâncăm ceva bun înainte eu cu Pavel și împărțim cu colegii noștri din juriu”

CANCAN.RO: Să presupunem că nu ai fi avut acest talent legat de muzică. Ce meserie ți-ai fi ales?

Smiley: Poate aș fi lucrat în publicitate sau în comerț. Eu am terminat Comerțul, deci orice ramură comerțului cum ar veni.

Citește și: Ipostazele în care nu l-ai văzut niciodată pe Smiley! Ce nebunii face soțul Ginei Pistol

CANCAN.RO: Hai să vorbim și despre emisiunea „Românii au talent”. Ai vreun ritual înainte să începi filmările, astfel încât să fii spontan, inspirat, mereu pe fază?

Smiley: Nu, eu reacționez fix la ce se întâmplă în fața mea în momentul ăla. Nu îmi pregătesc ceva dinainte. E drept că avem niște texte pe care trebuie să le zicem, cu votarea, de exemplu. Pe astea le pregătim dinainte, normal. Pentru că emisiunea trebuie să aibă un anume ritm, nu trebuie să pierdem prea multă vreme. Avem niște timpi pe care trebuie să-i respectăm din publicitate, calupuri. Dar, cu siguranță, mâncăm ceva bun înainte eu cu Pavel. Și acum împărțim cu colegii noștri din juriu. Facem și schimb de experiențe. Cam atât, nu am niciun ritual.

Smiley despre Pavel Bartoș: „Cred că ne completăm foarte bine”

CANCAN.RO: Crezi că dacă nu ar fi fost Pavel alături de tine, ai fi funcționat la fel de bine? Pentru că sunteți un duo perfect.

Smiley: Eu nu mi-am dorit niciodată să fiu prezentator. Nici acum nu sunt. Eu mă aflu în postura asta datorită cuplului nostru. Altfel, nu aș fi făcut asta. Îmi place să fac asta împreună cu el. Cred că ne completăm foarte bine. Noi când am început treaba asta de prezentare, mă chemau oamenii să prezint evenimente. El face asta, lui îi place să facă asta foarte tare. Mie îmi place mai mult să cânt. Și atunci am zis: nu, mie nu-mi place să fac asta mai mult decât să cânt. Și atunci am zis că nu există. Doar dacă merg cu Pavel, că știu că mă simt bine cu el și ne distrăm împreună. Dar altfel, în niciun caz. Adică eu nu mă văd în postura asta decât în povestea noastră.

CANCAN.RO: Când ai dat ultima oară în mintea copiilor?

Smiley: Azi dimineață am făcut un concurs între animale de casă și animale din junglă, care ajunge mai repede într-un punct fix. Josephine a câștigat, da.

CANCAN.RO: Se supără altfel?

Smiley: Da. Se supără, nu-i place să joace decât dacă o să câștige ea. Și câteodată face ea regulile oricum.

CANCAN.RO: Și le respecți că nu ai încotro!

Smiley: N-am ce să fac.

Smiley: „Eu i-am sunat pe Alex și pe Connect – R”

CANCAN.RO: Povestește-mi despre proiectul muzical alături de Connect R și Alex Velea.

Smiley: Suntem extrem de entuziasmați. Eu sunt foarte bucuros de muzica pe care am făcut-o împreună. E unul dintre cele mai tare albume pe care le-am făcut în viața asta. Suntem foarte bucuroși că facem proiectul ăsta fiecare dintre noi.

Ne place foarte mult să stăm împreună, să lucrăm împreună. Rezultatele o să le ascultați pe măsură ce înaintăm în proiect. Documentăm toată povestea asta, inclusiv cu povestea noastră de viață. O să apară și un documentar despre asta. O să facem și un concert mare, toți trei împreună, pe scenă. Cel puțin unul, unul sigur în București. Ne gândim, poate facem și la Cluj, poate și la Chișinău, poate și în Diasporă o să mergem. Dar asta în funcție de timpul pe care-l avem.

CANCAN.RO: Cine a venit cu ideea să vă uniți forțele?

Smiley: Inițial fratele meu mi-a aruncat ideea asta că ar fi tare să facem o piesă împreună, după care eu am zis că e prea puțină o piesă împreună. Le-am propus, eu i-am sunat pe Alex și pe Connect – R. Ce ziceți de un album împreună? Eu știind cât de bine lucrez și cu Alex și cu Connect – R în studio și știind cât de buni sunt ca și creatori, ca și artiști, am zis că ar fi foarte tare să facem treaba asta împreună.

Foto: Pro TV/Instagram

Citește și: Cel mai mare defect al lui Smiley o scoate din sărite pe Gina Pistol: „Nu e un lucru rău, dar uneori am și eu nevoie de…”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.