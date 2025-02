Cel mai mare defect al lui Smiley o scoate din sărite pe Gina Pistol: „Nu e un lucru rău, dar uneori am și eu nevoie de...”

Smiley și Gina Pistol au devenit un cuplu admirat și îndrăgit de publicul din România, iar relația lor a evoluat într-un mod frumos de-a lungul anilor. Cei doi sunt un exemplu de familie unită și iubitoare, iar venirea pe lume a fiicei lor, Josephine, le-a consolidat și mai mult legătura. În ciuda începuturilor discrete ale relației lor, atât Smiley cât și Gina Pistol sunt acum deschiși cu fanii lor și nu se feresc să împărtășească momente din viața lor personală.

În mai 2023, cei doi și-au oficializat relația printr-o ceremonie discretă de căsătorie, iar în prezent își construiesc împreună o viață frumoasă, cu focus pe carierele lor și pe familia lor în creștere. Smiley, cunoscut pentru activitatea sa în muzică și televiziune, și Gina Pistol, un nume important în televiziune, amândoi activând la Pro TV, se bucură de succes în carierele lor, dar și de momentele de fericire trăite alături de fiica lor.

Într-o recentă apariție televizată la emisiunea lui Cătălin Măruță, Gina Pistol a avut ocazia să vorbească despre partenerul ei de viață și despre defectele pe care le observă la Smiley, dar și despre momentele de emoție trăite împreună. Chiar dacă Smiley este, conform spuselor Ginei, extrem de calm și calculat, acest comportament se dovedește a fi un punct sensibil pentru ea, care este mai agitată din fire.

Într-o glumă, Gina a menționat că, uneori, are nevoie de cineva cu care să se certe, însă Smiley, prin calmul său, nu îi oferă prea multe motive. De asemenea, ea a rememorat o perioadă în care Smiley obișnuia să lase prosoapele pe jos, dar a subliniat că acest obicei s-a rezolvat între timp. Un alt detaliu amuzant menționat de Gina a fost legat de talentul artistic al soțului ei: „Nu știe să deseneze un soare sau un nor!”, a glumit ea.

„Defecte? Este foarte calm…pe mine mă scoate din sărite pentru eu sunt foarte agitată și el, uneori, este foarte calm și e fix opusul meu. Este bine, dar ca femeie mai ai nevoie să te cerți cu cineva și nu ai cu cine. Așa…nu știu ce, nu prea mai are. Nu…mai lăsa prosoapele pe jos, dar asta s-a rezolvat. Nu prea…

Da, e prea calm! Nu e un lucru rău, dar uneori am și eu nevoie de cineva cu care să mă cert. E foarte calculat și nu am cu cine să mă cert uneori când vreau să mă cert. Aaa și mai are un defect, nu știe să deseneze, să nu-l pui să deseneze un soare sau un nor că nu…”, a spus Gina Pistol.