Cum a reacționat Petrică, un român stabilit în Spania, după ce a primit o ofertă de angajare cu salariul de 1800 de euro: „Nu acceptați mizeriile astea!”

George Petrică, un sudor român stabilit în Spania, a atras atenția pe rețelele sociale după ce a povestit că a primit o ofertă de muncă pe care o consideră necorespunzătoare pentru nivelul său de calificare.

Potrivit relatării sale, angajatorul i-ar fi propus un salariu de „10 euro brut” pe oră și un venit anual pe care l-a descris drept „minimul”, în ciuda cerințelor ridicate de disponibilitate, deplasări și ture atipice.

Un român din Spania a primit o ofertă de muncă de 1800 de euro

Într-un videoclip publicat pe TikTok, Petrică a explicat că experiența l-a revoltat și i-a determinat să transmită un mesaj public către profesioniștii calificați, îndemnându-i să nu accepte astfel de condiții.

Acesta a subliniat că, deși nu era în căutarea unui nou loc de muncă, a ales să asculte oferta după ce a fost contactat în urma unui profil vizibil pe o platformă de recrutare.

Sudorul, crescut în Valladolid, unde a locuit timp de două decenii, s-a mutat ulterior în Mallorca. Acolo a decis să vorbească deschis despre ceea ce numește precaritate salarială „normalizată” pentru muncitorii cu experiență.

În primul său mesaj video, a relatat cum a fost sunat pe neașteptate și i s-a spus că profilul său „se potrivea perfect” pentru postul oferit.

„Ieri îmi sună telefonul și mă sună să-mi ofere de lucru, pentru că sunt băgat pe Infojobs. Încep să-mi spună că mi-au văzut CV-ul și că li se potrivește total profilul meu.”

Care a fost reacţia românului

George Petrică a precizat că, încă de la începutul discuției, cerințele formulate de angajator nu păreau rezonabile pentru un profesionist calificat: deplasări frecvente, mese „pe drum”, ture „ciudate” și o disponibilitate ridicată.

Din acest motiv, a ales să întrebe direct despre remunerație.

„Începe să-mi ceară o grămadă de lucruri: că trebuia să călătoresc, că trebuia să mănânc pe afară, ture ciudate și tot. Atunci îi zic: «Bine, bine, cât?»”

Răspunsul primit a fost, potrivit lui, de „douăzeci și ceva de mii de euro brut” pe an, echivalent cu aproximativ 1.800 de euro pe lună, fără plățile suplimentare. Petrică a interpretat această sumă ca fiind salariul minim legal, fără nicio diferențiere pentru calificare sau condițiile impuse.

„Îmi zic douăzeci și ceva de mii de euro brut și eu deja știu că asta e minimul. Îi întreb cât ar veni pe lună și îmi spun 1.800 de euro, fără plățile suplimentare. Atunci îmi dau seama că îmi oferă minimul din minimul care se plătește. Și ei recunosc că e salariul minim legal. Atunci, ce îmbunătățire o să existe?”

În continuarea mesajului, sudorul a făcut apel la colegii de breaslă să nu accepte „mizeriile” salariale, insistând asupra plății orare care i-a fost comunicată.

„Băieți, cei care știți deja să munciți și aveți deja o anumită experiență, nu acceptați mizeriile astea. Când mi-au concretizat pe oră, mi-au zis: «10 euro brut». Dar ce-mi spui?”

Într-un al doilea videoclip, Petrică și-a extins argumentul, avertizând că acceptarea salariului minim de către un profesionist calificat nu înseamnă mai puțină muncă, ci, dimpotrivă, un risc mai mare de exploatare și un mediu de lucru apăsător. Concluzia sa a fost una directă, legată de valoarea de sine:

„Dacă ești profesionist și accepți să iei minimul stabilit de lege, care e o mizerie, o să crezi că, dacă iei mai puțin, o să muncești mai puțin. Minciună: cei care plătesc cel mai puțin sunt cei care exploatează cel mai mult. Te înconjori de oameni care vor fi tot timpul până peste cap și, în plus, probabil nici nu vor fi profesioniști, sunt oameni care acceptă fiindcă n-au de ales. Și, în al treilea rând, dacă tu accepți, înseamnă că nu te valorizezi.”

