Cum a reușit Manuel să câștige 5.000 de euro pe lună în Spania: „O muncă grea, murdară, dar aduce satisfacții”

Un român domiciliat de ani de zile în Spania a dezvăluit în cadrul unui podcast cum a reuşit să câştige 5.000 de euro pe lună. Deşi meseria acestuia nu este una deloc uşoară, bărbatul se simte împăcat şi nu se vede alegând o altă carieră.

Manuel este un român harnic, care a plecat din ţară la doar 17 ani iar acum, la vârsta de 35 de ani, a ajuns să câștige 5.000 de euro pe lună. Acesta a dezvăluit publicului reţeta succesului.

Cum câştigă Manuel 5.000 de euro pe lună în Spania

Manuel s-a mutat în Spania în anul 2007, iar în prezent deţine propria firmă de transport. După ce a părăsit România, tânărul a lucrat o perioadă în agricultură pentru a strânge banii necesari obținerii licențelor necesare unui șofer profesionist de camion. Deși nu a fost un proces deloc uşor, acesta se bucură azi de un succes considerabil.

”A fost o perioadă foarte grea. În Tenerife, drumurile sunt pline de curbe și denivelări, iar obținerea permisului pentru camioane părea o misiune imposibilă”, a povestit el.

În 2015, după ce a reușit să obțină toate avizele, Manuel nu a mai stat pe gânduri și-a început cariera în transportul internațional.

”În transportul internațional se poate ajunge ușor la 3.000 de euro pe lună, dar dacă lucrezi în transportul de animale vii, câștigurile pot urca până la 5.000 de euro”, a dezvăluit românul în cadrul podcastului Rutas de Éxito („Rutele Succesului”).

„O muncă grea, murdară, dar aduce satisfacții”

Primul său transport în calitate de şofer de camion a fost de vite. Odată cu trecerea anilor, acesta decis să-și înființeze propria companie. Deşi investiţia iniţială a fost de 20.000 de euro, cheltuielile finale au fost mult mai mari.

”Mulți nu își dau seama cât de mari sunt cheltuielile. La suma de achiziție trebuie adăugați cel puțin 15.000 de euro în costuri neprevăzute. Doar pentru a înlocui turbocompresorul cu geometrie variabilă am plătit peste 7.500 de euro. Camionul e un viciu. Dacă nu-l conduc o săptămână, mă simt epuizat. E ca un drog”, a spus românul.

După aproape 20 de ani de când locuieşte în Spania, Manu se află la conducerea unei afaceri de succes.

”Sunt peste 40 de familii care depind de mine, iar în transportul de animale vii nu există pauze sau scurtături. Transportul animalelor vii este o muncă grea, murdară, dar aduce satisfacții. Tinerii de azi sunt însă prea indulgenți, nu mai au răbdarea și disciplina pe care o cere meseria asta”, a mai adăugat acesta.

CITEŞTE ŞI: Marian Chitic a murit într-un accident rutier cumplit. Camioneta în care se afla a fost lovită de 2 TIR-uri

Un român a distrus un monument istoric din Spania. A intrat cu TIR-ul într-o arcadă veche de 3 secole