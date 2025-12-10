Acasă » Știri » Copiii au început să își depună CV-ul pe Linkedin de la 14 ani, cu un singur scop în gând! Prin ce schimbare majoră trec tinerii din generația Alpha

De: Diana Cernea 10/12/2025 | 06:30
Generația Alpha pare să nu mai aștepte vârsta adultă ca să-și construiască viitorul profesional: unii adolescenți de doar 14 ani își fac deja conturi pe Linkedin, completează profiluri cu premii școlare și proiecte, și explorează traseele de carieră ale absolvenților de universități prestigioase.

Platforma, inițial destinată strict adulților, devine astfel un teren de antrenament pentru „mini-profesioniștii” care vor să fie cu un pas înainte chiar de pe băncile școlii.

Copiii se înscriu pe Linkedin la 14 ani

Linkedin a eliminat limita de 18 ani pentru conturile din SUA, Canada, Spania și Germania. Practic, un copil de 14 ani poate să-și creeze profil pe platforma profesională, să-și urmărească colegii ambițioși și să exploreze carierele absolvenților de universități celebre precum NYU sau Carnegie Mellon, relatează Forbes.

Tinerii carieriști visează la Google, Citicorp sau startup-uri de miliarde și, de ce nu, la propriul business înainte să termine liceul.

Presiunea de „a fi adult” din America sau Canada

Deși pare tentant să sari peste adolescență și să te compari cu tineri antreprenori milionari, experții avertizează: cel mai important pentru un licean este să trăiască, să greșească și să învețe în viața reală.

Sport, călătorii, proiecte mici și networking offline – acestea sunt skill-urile care contează. Platforma poate fi folosită pentru internship-uri, burse sau programe universitare, dar nu trebuie să fie scena unde te compari cu Elon Musk, deși nu ai nici 16 ani împliniți.

Linkedin devine noul teren de joacă pentru Gen Alpha

Cu pagini dedicate pentru peste 200 de universități și planuri de extindere la 23.000, Linkedin vrea să devină ghidul adolescenților către cariere de succes. În timp ce unii părinți și specialiști avertizează asupra presiunii și anxietății de a părea „mai mare decât ești”, tinerii din Generația Alpha continuă să se înscrie masiv pe platformă. Panica de a nu rămâne în urmă și obsesia de a părea „matur la 14 ani” devin deja tendințe online – undeva la granița dintre networking și presiune academică.

Aceasta este generația care învață să fie „proactivă” profesional înainte de majorat – dar poate și cea care ar trebui să se bucure de copilărie, măcar pentru câțiva ani.

