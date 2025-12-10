Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Noi imagini de pe insula izolată a lui Epstein: opere de artă, camere misterioase și obiecte incriminante

Noi imagini de pe insula izolată a lui Epstein: opere de artă, camere misterioase și obiecte incriminante

De: Diana Cernea 10/12/2025 | 07:20
Noi imagini de pe insula izolată a lui Epstein: opere de artă, camere misterioase și obiecte incriminante
Fotografiile de pe insula lui Epstein scot la iveală detalii tulburătoare din interiorul proprietății, prezentând spații în care abuzurile ar fi avut loc ani la rând. 

Cotidianul The Telegraph a publicat imagini nedezăvluite până acum din interiorul proprietății lui Jeffrey Epstein de pe Little St James, insula de 72 de acri din Insulele Virgine Americane, unde acesta și-a traficat și abuzat victimele minore. Fotografiile și videoclipurile, făcute în 2020 de oficiali locali și publicate miercuri de democrații din comisia de supraveghere a Camerei Reprezentanților, oferă o perspectivă extrem de incomodă asupra lumii întunecate a finanțistului condamnat.

Noi imagini de pe insula izolată a lui Epstein

În imagini apar dormitoare simple, băi acoperite cu gresie albă, încăperi cu dușuri și chiar ceva ce pare a fi un cabinet stomatologic – cu un scaun galben-muștar în mijloc și pereții acoperiți cu măști reprezentând chipuri de bărbați. Fosta iubită a lui Epstein, Karyna Shuliak, era dentistă.

Se pot vedea, de asemenea, o piscină exterioară în fața unei statui cu un arcaș și o serie de anexe cu acoperiș albastru, dispuse în jurul curții. Imaginile surprind cât de izolată era insula, fiind accesibilă doar cu barca sau elicopterul. O victimă de 15 ani relatase în trecut că încercase să înoate pentru a scăpa de acolo.

Sursa foto: Profimedia

Opere de artă, camere misterioase și obiecte incriminante

La interior, camerele sunt minimaliste, dar presărate cu detalii sugestive: un dormitor cu un pat cu baldachin, un altul cu mobilă simplă și o baie cu cutii pline de prosoape și lenjerii. Un alt cadru arată un telefon fix Panasonic, cu mai multe contacte de apelare rapidă anonimizate.

Un salon cu rafturi masive de lemn conține un panou negru acoperit cu cuvinte precum „putere”, „decepție”, „intrigi”, „intelectual” și „politic”, unii termeni fiind redați după ce au fost cenzurați.

Într-o încăpere întunecată, un proiector stă vis-a-vis de un ecran coborât, iar pereții sunt încărcați cu obiecte și opere de artă: cranii de sticlă, manechine din lemn și o lampă sculptată în forma unei femei nud. Tavanul unei alte camere este pictat în albastru intens, cu îngeri și creaturi mitice.
O fotografie îl arată pe Epstein dând mâna cu Papa, în timp ce Ghislaine Maxwell, fosta lui parteneră condamnată pentru trafic sexual, zâmbește lângă el.

Presiuni pe Departamentul de Justiție: Ce urmează?

Publicarea acestor imagini intensifică presiunea asupra Departamentului de Justiție, care până pe 19 decembrie, conform unui proiect de lege semnat de Donald Trump, trebuie să facă publice toate documentele despre ancheta Epstein, „în format accesibil și descărcabil”.

Robert Garcia, reprezentant democrat și liderul comisiei, a spus despre fotografii că reprezintă „o fereastră tulburătoare către lumea lui Jeffrey Epstein” și a explicat că scopul publicării lor este asigurarea transparenței. „E greu să-ți imaginezi ororile care au avut loc în aceste camere”, a mai spus el.

Ulterior, democrații au mai publicat încă 150 de imagini și videoclipuri, printre care fotografii cu o lanternă neagră, o mască de legat la ochi, bastoane cu capete de animale și obiecte de toaletă aranjate ordonat, precum și un sistem CCTV în care doar trei dintre cele 16 camere de luat vederi păreau funcționale.

